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Взрыв в ЖК «Алые паруса» ,  
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Проститься с Арменом Саркисяном пришли десятки человек

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Взрыв в ЖК «Алые паруса»

Люди на пункте досмотра около зала прощания на Троекуровском кладбище, где будет проходить церемония прощания с Арменом Саркисяном, 6 февраля 2025 года
Пункт досмотра&nbsp;на Троекуровском кладбище, где будет проходить церемония прощания с Арменом Саркисяном, 6 февраля 2025 года
Командир добровольческого батальона &laquo;Арбат&raquo; Айк Гаспарян перед началом церемонии прощания с&nbsp;Арменом Саркисяном, 6 февраля 2025 года
Венки для церемонии прощания с&nbsp;Арменом Саркисяном, 6 февраля 2025 года
Командир интернациональной бригады &laquo;Пятнашка&raquo; Ахра Авидзба (справа) идет на церемонию прощания с Арменом Саркисяном, 6 февраля 2025 года
Люди перед началом церемонии прощания с Арменом Саркисяном на Троекуровском кладбище, 6 февраля 2025 года
Люди на пункте досмотра около зала прощания на Троекуровском кладбище, где будет проходить церемония прощания с Арменом Саркисяном, 6 февраля 2025 года
Пункт досмотра&nbsp;на Троекуровском кладбище, где будет проходить церемония прощания с Арменом Саркисяном, 6 февраля 2025 года
Командир добровольческого батальона &laquo;Арбат&raquo; Айк Гаспарян перед началом церемонии прощания с&nbsp;Арменом Саркисяном, 6 февраля 2025 года
Венки для церемонии прощания с&nbsp;Арменом Саркисяном, 6 февраля 2025 года
Командир интернациональной бригады &laquo;Пятнашка&raquo; Ахра Авидзба (справа) идет на церемонию прощания с Арменом Саркисяном, 6 февраля 2025 года
Люди перед началом церемонии прощания с Арменом Саркисяном на Троекуровском кладбище, 6 февраля 2025 года
Люди на пункте досмотра около зала прощания на Троекуровском кладбище, где будет проходить церемония прощания с Арменом Саркисяном, 6 февраля 2025 года
(Фото: Михаил Метцель / ТАСС)
Пункт досмотра на Троекуровском кладбище, где будет проходить церемония прощания с Арменом Саркисяном, 6 февраля 2025 года
(Фото: Михаил Метцель / ТАСС)
Командир добровольческого батальона «Арбат» Айк Гаспарян перед началом церемонии прощания с Арменом Саркисяном, 6 февраля 2025 года
(Фото: Михаил Метцель / ТАСС)
Венки для церемонии прощания с Арменом Саркисяном, 6 февраля 2025 года
(Фото: Илья Питалев / РИА Новости)
Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба (справа) идет на церемонию прощания с Арменом Саркисяном, 6 февраля 2025 года
(Фото: Илья Питалев / РИА Новости)
Люди перед началом церемонии прощания с Арменом Саркисяном на Троекуровском кладбище, 6 февраля 2025 года
(Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Москве прошла церемония прощания с основателем батальона «Арбат» и главой Федерации бокса ДНР Арменом Саркисяном, погибшим при взрыве в ЖК «Алые паруса».

Проститься с ним пришли несколько десятков человек, в том числе командир «Арбата» Айк Гаспарян и командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

По информации «РИА Новости», церемония прошла при усиленных мерах безопасности. Полиция контролировала въезд на территорию и патрулировала само кладбище, к охране подключали СОБР и служебных собак.

СБУ выдвинула обвинения против Саркисяна за два месяца до его гибели
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Взрыв, унесший жизнь Саркисяна, произошел утром 3 февраля. При этом погиб еще один человек, трое пострадали. Вторым погибшим мог быть смертник — ранее судимый гражданин Армении, передавали «РИА Новости», RT и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

СК завел дело о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия.

Саркисян переехал из Армении в Донбасс в юности. В 2020 году ему присвоили звание почетного гражданина Горловки в ДНР. После начала военной операции на Украине он стал основателем армянского батальона «Арбат», вошедшего в систему Минобороны России. Бойцы этого подразделения специализировались на штурмах, утверждал Гаспарян.

На Украине Саркисян был объявлен в розыск в 2014 году. Как отмечали в СБУ, его подозревали в причастности к организации убийств в центре Киева. Также в ведомстве называли его приближенным экс-президента Украины Виктора Януковича. Обвинения в создании добровольческого батальона в ДНР, а также в помощи российским военным в отношении Саркисяна СБУ выдвинула 4 декабря 2024 года.

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Теги
Армен Саркисян прощание Троекуровское кладбище ДНР Донбасс
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