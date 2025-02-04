СБУ выдвинула обвинения против Саркисяна за два месяца до ЧП в «Алых парусах»

СБУ выдвинула обвинения против Саркисяна за два месяца до его гибели

Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула обвинения в отношении погибшего при взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве основателя отдельного батальона специального назначения «Арбат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна за два месяца до происшествия. Сообщение о подозрении было опубликовано в телеграм-канале службы 4 декабря 2024 года.

СБУ обвинила Саркисяна в создании добровольческого батальона в ДНР, а также в помощи российским военным в приобретении «тепловизоров, горючего и стройматериалов для нужд на передовой», которые в украинском ведомстве назвали «преступлениями против нашего государства».

Саркисяна обвинили по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины — добровольное участие в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, а также по ч. 3 ст. 28 — совершение преступлений группой лиц.

По данным правоохранительного органа, Саркисян входил в близкое окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича. С мая 2014 года основатель «Арбата» находится в международном розыске «за организацию убийств в центре Киева», уточнили в СБУ.

Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» произошел на северо-западе Москвы около 10 часов утра 3 февраля. В результате погибли два человека, включая Саркисяна, который скончался в больнице, и пострадали трое.

Мощность взрывного устройства составила 300 г в тротиловом эквиваленте, следователи рассматривают версию о заказном убийстве, рассказали источники РБК в правоохранительных органах. По данным ТАСС, взрывчатку в здание мог пронести курьер.

СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, об убийстве общеопасным способом и о незаконном обороте оружия.