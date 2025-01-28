Бганба в письме Путину назвал народ Абхазии надежным партнером России

Валерий Бганба (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба написал открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором заявил, что Абхазия является надежным партнером России «в противостоянии коллективному Западу». Текст послания опубликован на сайте пресс-службы главы Абхазии.

«Народ Абхазии всегда проявлял верность союзническим обязательствам. Мы являемся надежным партнером России в противостоянии коллективному Западу», — говорится в письме.

В ноябре 2024 года президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку. Помимо него с поста ушел премьер-министр Александр Анкваб. Перед этим в республике начались массовые протесты, участники которых требовали отказа от ратификации инвестиционного соглашения между Москвой и Сухумом, а затем — отставки Бжании. Досрочные президентские выборы в Абхазии назначили на 15 февраля 2025 года.

Как подчеркнул в своем послании Бганба, все кандидаты на пост главы государства понимают, что главными гарантами стабильности и безопасности Абхазии являются «дружба и тесное сотрудничество с Россией». От лица всего народа и.о. президента также искренне поблагодарил Россию «за всестороннюю поддержку и уникальный формат дружеских отношений».

Кроме этого, Бганба попросил «оказать всестороннее содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России».

В Кремле в ноябре 2024 года заявили, что выступают за скорейшую нормализацию обстановки в республике, чтобы она оставалась «в абсолютно конституционном русле».