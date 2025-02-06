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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израиль показал позолоченный пейджер — подарок Нетаньяху Трампу

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Фото: dgendelman / Telegram
Фото: dgendelman / Telegram

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман опубликовал фотографию позолоченного пейджера, который в качестве подарка преподнес глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху президенту США Дональду Трампу во время встречи в Белом доме.

«Пейджер символизирует решение премьер-министра, которое привело к перелому в войне и стало отправной точкой для подрыва морального духа террористической организации «Хезболла», — отметил Гендельман.

Как уточнила ранее The Times of Israel, Нетаньяху подарил Трампу два пейджера — обычный и золотой.

Нетаньяху во время визита в США подарил Трампу пейджер
Политика
Дональд Трамп (слева) и&nbsp;Биньямин&nbsp;Нетаньяху

В ответ Трамп назвал массовый взрыв пейджеров и другой техники у членов «Хезболлы» осенью 2024 года «грандиозной операцией» и подарил израильскому премьеру фотографию с их встречи с надписью: «Биби, великий лидер».

17 и 18 сентября 2024 года у представителей «Хезболлы» массово взорвались пейджеры и другие электронные устройства. Взрывчаткой технику оснастили агенты израильской разведки «Моссад». В результате этой операции погибли более 40 человек, еще около 4 тыс. пострадали.

Прошедшая 5 февраля встреча Трампа и Нетаньяху длилась пять часов. Собеседники провели переговоры и в расширенном составе, обсудив актуальные вопросы. «Это был исторический визит, но прежде всего — самый дружественный визит между американским президентом и израильским премьер-министром за всю историю», — отмечал тогда советник офиса Нетаньяху.

Трамп предложил новые решения «проблем, которые преследуют Израиль с момента его основания», а израильский премьер поблагодарил президента США за снятие ограничений на поставки оружия и поддержку еврейского государства.

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Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп подарок пейджер
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Биньямин Нетаньяху фото

Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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