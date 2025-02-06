В Черняховске простились с мальчиком, которого убил отчим

Фото: пресс-служба главы Черняховского МО Калининградской области / РИА Новости

В Черняховске в Калининградской области прошла церемония прощания с семилетним мальчиком, который погиб от рук своего отчима. На церемонии присутствовали несколько сотен жителей области, включая подростков и детей, сообщает местное издание «Клопс».

С мальчиком простились в соборе Архангела Михаила под «оркестровую музыку». На церемонии также присутствовали обе бабушки мальчика и его 12-летняя сестра, которые принесли цветы.

Мальчика похоронят на городском кладбище.

6 февраля власти Черняховска объявили день траура в память мальчике. Мальчик ушел из дома вечером 2 февраля после ссоры с родителями и не вернулся домой. Его мать обратилась в полицию, и отчим был задержан ночью 4 февраля.

В ходе допроса отчим сообщил следствию, что избил ребенка из-за того, что тот якобы отказывался выполнять физические упражнения. Мужчина также рассказал и показал следователям, что спрятал тело ребенка в спортивной сумке и пытался утопить ее в воде.