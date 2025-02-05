Минобороны отчиталось о сбитых над Азовским морем беспилотниках
Силы противовоздушной обороны за час уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины над Азовским морем, сообщило Минобороны России.
Там уточнили, что ПВО отработала по украинским дронам над акваторией с 19:00 до 20:00 мск.
Накануне сообщалось, что ПВО сбила украинскую ракету большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря.
Ведомство прежде уже не раз отчитывалось об уничтожении ракеты этой модели и докладывало об ударе по конструкторскому бюро «Луч», где производят ракеты «Нептун» и другие снаряды.
«Нептун» — украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования и одноименный ракетный комплекс (РК-360МЦ «Нептун»). Ракета весит 870 кг, ее длина 5,05 м, способна развивать скорость до 900 км/ч с дальностью полета до 280–300 км. Ее ближайшие аналоги — российские ракеты Х-35 и Х-35У.
В боевых условиях ракеты используются Вооруженными силами Украины с 2022 года по целям в Крыму и Севастополе, а также в других регионах России. Впервые о перехвате ракеты «Нептун» российское Минобороны отчиталось в августе 2023-го.
Читайте РБК в Telegram.
Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
В СК предложили запретить продажу алкоголя до 21 года
В Грозном планируют построить жилой небоскреб в виде джигита
Кремль сообщил об оживлении контактов с США
Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет
МИД Турции рассказал, когда появятся конкретные инициативы по Украине
РБК запускает винный салон. Расписание
Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Киселев заявил WSJ о проклятиях со стороны Запада из-за «сердец геев»
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин