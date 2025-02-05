Минобороны отчиталось о сбитых над Азовским морем беспилотниках

Фото: Артур Лебедев / ТАСС

Силы противовоздушной обороны за час уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины над Азовским морем, сообщило Минобороны России.

Там уточнили, что ПВО отработала по украинским дронам над акваторией с 19:00 до 20:00 мск.

Накануне сообщалось, что ПВО сбила украинскую ракету большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря.

Ведомство прежде уже не раз отчитывалось об уничтожении ракеты этой модели и докладывало об ударе по конструкторскому бюро «Луч», где производят ракеты «Нептун» и другие снаряды.

«Нептун» — украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования и одноименный ракетный комплекс (РК-360МЦ «Нептун»). Ракета весит 870 кг, ее длина 5,05 м, способна развивать скорость до 900 км/ч с дальностью полета до 280–300 км. Ее ближайшие аналоги — российские ракеты Х-35 и Х-35У.

В боевых условиях ракеты используются Вооруженными силами Украины с 2022 года по целям в Крыму и Севастополе, а также в других регионах России. Впервые о перехвате ракеты «Нептун» российское Минобороны отчиталось в августе 2023-го.