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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о сбитых над Азовским морем беспилотниках

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Артур Лебедев / ТАСС
Фото: Артур Лебедев / ТАСС

Силы противовоздушной обороны за час уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины над Азовским морем, сообщило Минобороны России.

Там уточнили, что ПВО отработала по украинским дронам над акваторией с 19:00 до 20:00 мск.

Военные перехватили над Азовским морем противокорабельную ракету «Нептун»
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

Накануне сообщалось, что ПВО сбила украинскую ракету большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря.

Ведомство прежде уже не раз отчитывалось об уничтожении ракеты этой модели и докладывало об ударе по конструкторскому бюро «Луч», где производят ракеты «Нептун» и другие снаряды.

«Нептун» — украинская дозвуковая противокорабельная крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования и одноименный ракетный комплекс (РК-360МЦ «Нептун»). Ракета весит 870 кг, ее длина 5,05 м, способна развивать скорость до 900 км/ч с дальностью полета до 280–300 км. Ее ближайшие аналоги — российские ракеты Х-35 и Х-35У.

В боевых условиях ракеты используются Вооруженными силами Украины с 2022 года по целям в Крыму и Севастополе, а также в других регионах России. Впервые о перехвате ракеты «Нептун» российское Минобороны отчиталось в августе 2023-го.

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Теги
Минобороны Азовское море беспилотники Военная операция на Украине
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