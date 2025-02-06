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Военная операция на Украине ,  
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Ростовский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки

Ростовский губернатор Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО ночью отбили воздушную атаку на Ростовскую область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

По его словам, беспилотники сбиты в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, информация будет уточняться», — написал Слюсарь.

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Фото:Артур Лебедев / ТАСС

В ночь на 3 февраля над Ростовской областью были уничтожены 29 дронов, заявил тогда врио губернатора. Они были сбиты над Кашарским, Красносулинским, Матвеево-Курганским, Миллеровским, Тарасовским, Чертковским и Шолоховским районами, уточнил он. По его словам, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

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Теги
Юрий Слюсарь Ростовская область беспилотники
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