Ростовский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки
Силы ПВО ночью отбили воздушную атаку на Ростовскую область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
По его словам, беспилотники сбиты в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.
«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, информация будет уточняться», — написал Слюсарь.
В ночь на 3 февраля над Ростовской областью были уничтожены 29 дронов, заявил тогда врио губернатора. Они были сбиты над Кашарским, Красносулинским, Матвеево-Курганским, Миллеровским, Тарасовским, Чертковским и Шолоховским районами, уточнил он. По его словам, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
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