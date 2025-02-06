Ростовский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки

Силы ПВО ночью отбили воздушную атаку на Ростовскую область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

По его словам, беспилотники сбиты в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, информация будет уточняться», — написал Слюсарь.

В ночь на 3 февраля над Ростовской областью были уничтожены 29 дронов, заявил тогда врио губернатора. Они были сбиты над Кашарским, Красносулинским, Матвеево-Курганским, Миллеровским, Тарасовским, Чертковским и Шолоховским районами, уточнил он. По его словам, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.