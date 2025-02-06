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Политика ,  
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«РИА Новости» сообщило о новом деле против оперной певицы Максаковой

Новое уголовное дело возбудили против уехавшей из России оперной певицы Марии Максаковой (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом «РИА Новости» сообщили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

По его словам, певица не ставила соответствующую маркировку на материалы, которые публиковала у себя на канале в YouTube.

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Мария Максакова

Максакова — в прошлом солистка Мариинского театра, с 2011 года была депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Ее супруг Денис Вороненков был депутатом от КПРФ. В 2016 году оба уехали на Украину, где начали активно выступать с критикой российских властей.

В феврале 2017 года Максакову исключили из «Единой России» из-за двойного гражданства. Вороненкова тогда же объявили в международный розыск и заочно арестовали в России. В марте 2017 года он был застрелен в центре Киева. Охраннику бывшего депутата удалось ранить стрелка, и тот умер в больнице.

В 2021 году Максакова вернулась в Россию, но позже вновь покинула страну и сейчас проживает за рубежом.

Максакова была объявлена иноагентом в мае 2023 года. По версии Минюста, она «призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти Российской Федерации, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

Ранее суд заочно арестовал певицу по другому уголовному делу, по которому ее обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ч. 2 ст. 280.4 УК).

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Теги
Мария Максакова уголовное дело иноагенты
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