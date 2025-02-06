Глава Total исключил стоимость нефти Brent по $50-60 за баррель

При цене нефти марки Brent ниже $50 за баррель начнут страдать производители сланцевой нефти в США, заявил глава французской TotalEnergies Патрик Пуяннэ на конференции для инвесторов.

«Я был бы удивлен, если бы Brent стоила $50-60 за баррель к концу десятилетия», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Пуяннэ также рассказал о встрече с президентом Мозамбика, где компания планирует построить завод по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Mozambique LNG («Мозамбик СПГ») — проект французской компании TotalEnergies. В 2019 году в разработку и строительство решили вложить $20 млрд. Этот проект, сказано на его сайте, своим стратегическим расположением отвечает потребностям рынков Атлантики и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также растущим потребностям на Ближнем Востоке и Индийском субконтиненте.

По словам главы французской компании, он получил от властей страны заверения, что они продолжат заботиться о поддержании безопасности в регионе около завода.

В конце января президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи заявил, что собирается попросить Саудовскую Аравию и Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) снизить цены на нефть.

В начале января министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил приверженность договоренностям по сокращению добычи нефти, достигнутым 5 декабря 2024 года. Тогда в альянсе отметили, что дополнительные добровольные корректировки добычи обеспечили стабильность нефтяного рынка.