Почему французская Total проявила интерес ко всеобщим выборам в Мозамбике

Почти 50 лет Мозамбиком правит партия ФРЕЛИМО. Ей прочат победу и на этих выборах. Главный вызов для властей страны — борьба с террористами в богатых природным газом северных провинциях. Подробнее — в материале РБК

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

9 октября в Мозамбике проходят всеобщие выборы — избирают президента, 250 депутатов Собрания республики (однопалатный парламент), губернаторов всех десяти провинций и региональные парламенты.

Республика Мозамбик — государство в Юго-Восточной Африке со столицей в городе Мапуту. На севере граничит с Танзанией, на северо-западе — с Малави и Замбией, на западе — с Зимбабве, на юге — с ЮАР и Эсватини, на востоке омывается Индийским океаном (длина побережья — 2,7 тыс. км). На площади 801 тыс. кв. км проживают 34,9 млн человек. Официальный язык — португальский. Одна из беднейших африканских стран: приблизительно 70% населения здесь живут менее чем на $2 в день. С середины XVIII века был колонией Португалии. В 1964 году Фронт освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО, Frente de Libertação de Moçambique), созданный за два года до этого в Танзании, начал войну за независимость. В 1974-м, после свержения режима Антониу ди Салазара, новые португальские власти подписали с ФРЕЛИМО Лусакские соглашения, в которых признали право Мозамбика на независимость. Официально страна обрела ее в 1975 году. ФРЕЛИМО установила однопартийную систему и стала правящей партией, взяв курс на построение социализма и сотрудничество с СССР и Китаем. Ее оппонентом стало созданное в 1977 году Мозамбикское национальное сопротивление (РЕНАМО, Resistência Nacional Moçambicana), которое действовало при поддержке режима ЮАР. В стране началась гражданская война. Она завершилась в 1992 году, РЕНАМО стало легальной политической партией, но периодические столкновения с ФРЕЛИМО продолжались до 2019 года. По оценке Всемирного банка, Мозамбик располагает обширными пахотными землями, обильными водными источниками, минеральными ресурсами и недавно открытыми месторождениями газа у побережья. В стране три глубоководных морских порта, у нее выгодное расположение: четыре из шести государств, с которыми она граничит, не имеют выхода к морю и в этом плане зависят от Мозамбика. «Прочные связи Мозамбика с экономическим двигателем региона ЮАР подчеркивают важность его экономического, политического и социального развития для стабильности и роста Южной Африки в целом», — отмечают эксперты Всемирного банка.

Кто претендует на пост президента и места в парламенте

Ведущие политические партии Мозамбика: социал-демократическое движение ФРЕЛИМО и оппозиционное национал-консервативное движение РЕНАМО — сейчас располагают в парламенте 184 и 60 мандатами соответственно. У Демократического движения Мозамбика, которое существует с 2009 года, в парламенте шесть мест.

За почти 50 лет независимости в республике сменились четыре президента — все они представляли ФРЕЛИМО. С 2015 года этот пост занимает Филипе Ньюси, член Фронта освобождения Мозамбика с 1973 года, который до президентства шесть лет был министром обороны. Согласно Конституции, президентство ограничено двумя сроками подряд, поэтому Ньюси, переизбранный в 2019 году, на этих выборах не выдвигался.

В президентской кампании участвуют представители четырех партий.

47-летний Даниэль Шапу, кандидат от ФРЕЛИМО, последние восемь лет был губернатором провинции Иньямбане на юго-востоке страны. Первый кандидат от правящей партии, который родился после обретения Мозамбиком независимости. Его называют преемником действующего президента, и, по оценке Reuters, он станет следующим президентом.

63-летний Осуфо Момад, кандидат от РЕНАМО, участвовал в гражданской войне, генеральный секретарь РЕНАМО с 2013 года (с перерывами). Участвовал в выборах президента в 2019 году, набрал 21,48% голосов. Перед ними он и Филипе Ньюси подписали мирное соглашение, оно положило конец партизанской кампании РЕНАМО, которую ее боевики начали в 2014 году после выборов. «Этим соглашением мы показываем всем мозамбикцам и миру, что мы похоронили наследие насилия и теперь настроены на диалог, чтобы разрешить наши разногласия», — сказал тогда Момад (цитата по The Associated Press). Боевики РЕНАМО сложили оружие; в обмен на это власти объявили амнистию и анонсировали реформу, которая отменяет назначение губернаторов из центра.

50-летний Венасио Мондлан, бывший член РЕНАМО, который, покинув эту партию в 2023 году, создал собственную Коалицию демократического альянса. Reuters называет его «харизматичным новичком», который завоевал поддержку разочарованной молодежи, представляет наибольшую за последние годы для ФРЕЛИМО угрозу и бросает вызов РЕНАМО.

Лютеро Симанго, кандидат от Демократического движения Мозамбика.

В чем главная проблема Мозамбика

С 2017 года в северной провинции Мозамбика Кабу-Дельгаду активно действует исламистская террористическая группировка «Ансар ас-Сунна», которая сотрудничает с «Исламским государством» (признана в России террористической и запрещена) и подпитывается за счет торговли наркотиками и контрабанды. Осуществляемый ею массовый террор привел к гуманитарному кризису: в 2021–2022 годах число вынужденно перемещенных лиц превысило в стране миллион человек. По данным ООН, на январь 2024 года к этой категории относились 582 тыс. человек, остальные вернулись. Кризис затронул и соседние провинции Нампула и Ньяса, нападения случались и там.

В 2021 году вооруженные силы Мозамбика вместе с Силами обороны Руанды, составлявшими около 1 тыс. человек, и военными из стран Сообщества развития Юга Африки (САДК) провели масштабную операцию по нейтрализации исламистов. В 2024 году Руанда направила в Мозамбик еще 2,5 тыс. военных. Однако, как отмечается на сайте антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), «кровавый мятеж далек от подавления».

В Кабо-Дельгаду присутствует международный бизнес. Провинция богата природным газом — в 2010–2011 годах на севере Мозамбика обнаружили крупнейшие в Африке месторождения общим извлекаемым объемом 2 трлн куб. м. Международные нефтегазовые компании запустили в провинции три проекта.

Mozambique LNG («Мозамбик СПГ») французской компании TotalEnergies. В 2019 году в разработку и строительство решили вложить $20 млрд. Этот проект, сказано на его сайте, своим стратегическим расположением отвечает потребностям рынков Атлантики и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также растущим потребностям на Ближнем Востоке и Индийском субконтиненте.

Coral South FLNG — совместный проект итальянской Eni и американской ExxonMobil. Газ добывают на морском месторождении, а затем сжижают на плавучих комплексах (Floating Liquefied Natural Gas facilities, FLNG). Его запустили в 2016 году.

Rovuma LNG — еще один совместный проект Eni и ExxonMobil по добыче газа на шельфе Мозамбика. Работа над ним началась в 2018 году.

Из-за проблем с безопасностью в 2021 году компания Total приостановила реализацию проекта и не возобновила до сих пор. В преддверии выборов главный исполнительный директор компании Патрик Пуянне заявил, что Total по-прежнему заинтересована в реализации Mozambique LNG и что в конце октября он поедет в Мозамбик, чтобы встретиться с новоизбранным президентом; по оценке Пуянне, на севере страны наблюдается прогресс в плане обеспечения безопасности.