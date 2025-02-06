Активы главы «Пантеона защитников Отечества» арестовали по делу о взятке

Суд наложил арест на недвижимость и денежные средства главы федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны (главного военного кладбища России) Вячеслава Филиппова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы.

Филиппова арестовали в сентябре 2024 года. По версии следствия, в 2018–2019 годах он получил в виде взятки автомобиль Volkswagen Touareg стоимостью 2 млн руб. от Олега Суворова — главы компании НПП РДТ, занимающейся установкой памятников и мемориальных комплексов.

Согласно документам, защита настаивала в суде, что между Филипповым и Суворовым была заключена гражданско-правовая сделка, которую следствие расценило как взятку. Адвокат Суворова также отметила, что документы, предоставленные следствием по делу, не являются бесспорными доказательствами обоснованности выдвинутых обвинений, а указывают лишь на совершение купли-продажи автомобиля.

Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» открыли около десяти лет назад, летом 2013 года, указом президента Владимира Путина. Он находится в Мытищах и подведомственен Минобороны. Его площадь — 55 га. Мемориал рассчитан на 40 тыс. захоронений. На территории кладбища захоронены военачальники, деятели военной науки и техники, космонавты и другие лица, внесшие вклад в развитие страны. Среди них летчик-космонавт Алексей Леонов, бывший глава ЦИК Владимир Чуров, конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников, маршал авиации Евгений Шапошников, маршал Дмитрий Язов, а также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Захоронение там полностью бесплатное, его оплачивает Министерство обороны.

Филлипова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы. Суворов, в свою очередь, обвиняется по статье о даче взятки (ч. 5 ст. 291, 15 лет лишения свободы).