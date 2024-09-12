Главе «Пантеона защитников отечества» вменили взятку «Фольксвагеном»

Руководитель главного военного кладбища России получил взятку иностранным внедорожником за содействие в получении контрактов, полагает следствие. Его сочли способным к бегству от следствия и арестовали. Мужчина не признает вину

Вячеслав Филиппов (Фото: Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников отечества» Минобороны России)

Суд арестовал главу федерального военного мемориала «Пантеон защитников отечества» Минобороны Вячеслава Филиппова, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Его задержали двумя днями ранее по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет колонии). По версии следствия, как рассказал источник «Коммерсанта», в 2018–2019 годах он получил в виде взятки автомобиль Volkswagen Touareg стоимостью 2 млн руб. от Олега Суворова — главы компании НПП РДТ, занимающейся установкой памятников и мемориальных комплексов. Согласно материалам дела, взятку Филиппов получил в обмен на заключение «Пантеоном защитников отечества» примерно десяти контрактов на установку памятников. Суворова заподозрили по статье о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК).

Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» открыли около десяти лет назад, летом 2013 года, указом президента Владимира Путина. Он находится в Мытищах и подведомственен Минобороны. Его площадь — 55 га. Мемориал рассчитан на 40 тыс. захоронений. На территории кладбища захоронены военачальники, деятели военной науки и техники, космонавты и другие лица, внесшие вклад в развитие страны. Среди них летчик-космонавт Алексей Леонов, бывший глава ЦИКа Владимир Чуров, конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников, маршал авиации Евгений Шапошников, маршал Дмитрий Язов, также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Захоронение там полностью бесплатно, его оплачивает Министерство обороны.

Филиппов мог скрыться или оказать давление на свидетелей из числа сотрудников мемориала, отмечали следователи, мотивируя ходатайство об аресте. Защита подозреваемого предлагала поместить его под домашний арест или запретить определенные действия, напоминая, что на его попечении находятся двое детей и отец, имеющий онкологическое заболевание. Адвокат также упомянул, что скрыться его подзащитный не может, так как загранпаспорт изъят.

В суде Филиппов заявил, что полностью оплатил стоимость автомобиля, и потому речи о взятке идти не может. Он пояснил также, что есть должностные инструкции, которые не предусматривают его участие в заключении контрактов, потому содействовать взяткодателю он не мог.

Как пишет «Коммерсантъ», мемориал прежде курировал бывший замминистра Дмитрий Булгаков, который ныне сам арестован по обвинению в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Свою должность Булгаков занимал в 2008–2022 годах, а в отставку был отправлен спустя три дня после объявления частичной мобилизации в России и массовых жалоб на отсутствие экипировки у призванных военнослужащих и бытовые условия их размещения. Генерала задержали по коррупционному делу 26 июля, он не признал вину.