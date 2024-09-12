 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Главе «Пантеона защитников отечества» вменили взятку «Фольксвагеном»

Суд арестовал главу мемориала «Пантеон защитников отечества» Филиппова за взятку
Руководитель главного военного кладбища России получил взятку иностранным внедорожником за содействие в получении контрактов, полагает следствие. Его сочли способным к бегству от следствия и арестовали. Мужчина не признает вину
Вячеслав Филиппов
Вячеслав Филиппов (Фото: Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников отечества» Минобороны России)

Суд арестовал главу федерального военного мемориала «Пантеон защитников отечества» Минобороны Вячеслава Филиппова, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Его задержали двумя днями ранее по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет колонии). По версии следствия, как рассказал источник «Коммерсанта», в 2018–2019 годах он получил в виде взятки автомобиль Volkswagen Touareg стоимостью 2 млн руб. от Олега Суворова — главы компании НПП РДТ, занимающейся установкой памятников и мемориальных комплексов. Согласно материалам дела, взятку Филиппов получил в обмен на заключение «Пантеоном защитников отечества» примерно десяти контрактов на установку памятников. Суворова заподозрили по статье о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК).

Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» открыли около десяти лет назад, летом 2013 года, указом президента Владимира Путина. Он находится в Мытищах и подведомственен Минобороны. Его площадь — 55 га. Мемориал рассчитан на 40 тыс. захоронений.

На территории кладбища захоронены военачальники, деятели военной науки и техники, космонавты и другие лица, внесшие вклад в развитие страны. Среди них летчик-космонавт Алексей Леонов, бывший глава ЦИКа Владимир Чуров, конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников, маршал авиации Евгений Шапошников, маршал Дмитрий Язов, также командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Захоронение там полностью бесплатно, его оплачивает Министерство обороны.

Филиппов мог скрыться или оказать давление на свидетелей из числа сотрудников мемориала, отмечали следователи, мотивируя ходатайство об аресте. Защита подозреваемого предлагала поместить его под домашний арест или запретить определенные действия, напоминая, что на его попечении находятся двое детей и отец, имеющий онкологическое заболевание. Адвокат также упомянул, что скрыться его подзащитный не может, так как загранпаспорт изъят.

В суде Филиппов заявил, что полностью оплатил стоимость автомобиля, и потому речи о взятке идти не может. Он пояснил также, что есть должностные инструкции, которые не предусматривают его участие в заключении контрактов, потому содействовать взяткодателю он не мог.

Экс-следователю запросили 20 лет колонии по делу о рекордной взятке
Общество
Марат Тамбиев

Как пишет «Коммерсантъ», мемориал прежде курировал бывший замминистра Дмитрий Булгаков, который ныне сам арестован по обвинению в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Свою должность Булгаков занимал в 2008–2022 годах, а в отставку был отправлен спустя три дня после объявления частичной мобилизации в России и массовых жалоб на отсутствие экипировки у призванных военнослужащих и бытовые условия их размещения. Генерала задержали по коррупционному делу 26 июля, он не признал вину.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

По Земле ударит облако солнечной плазмы

Российские военные освободили десять населенных пунктов в Курской области

Артем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»

Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%

Зеленский фразой «все идет по плану» описал события в Курской области

Астронавт-турист впервые вышел в открытый космос

Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
коррупция взятки Минобороны Дмитрий Булгаков
Материалы по теме
Кого из генералов Минобороны обвинили в коррупции и мошенничестве
Политика
Арестованный за взятку московский военком попросился на военную операцию
Общество
Экс-замглавы Липецкой области заочно арестовали с четвертой попытки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35) Инвестиции, 12 сен, 18:02 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16) Инвестиции, 12 сен, 18:02
В «Единой России» раскрыли два сценария программы к думским выборамПолитика, 00:00
«Зенит» побил рекорд десятилетия по тратам на новичковСпорт, 00:00
Полпред президента на Урале перейдет в Совфед до 1 октябряПолитика, 00:00
Рекрутеры назвали профессии с максимальным ростом зарплатЭкономика, 00:00
Посольство России призвало Лондон трезво оценить ход конфликта на УкраинеПолитика, 12 сен, 23:40
Кандидат в вице-президенты США описал возможный план Трампа по УкраинеПолитика, 12 сен, 23:26
Госдеп заявил о неготовности снять ограничения с ВСУ на удары по РоссииПолитика, 12 сен, 23:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Михалков подарил Кадырову ручку с 50 выпусками «Бесогона»Политика, 12 сен, 23:12
Лукашенко возложил на Армению вину за события в КарабахеПолитика, 12 сен, 23:04
Главе «Пантеона защитников отечества» вменили взятку «Фольксвагеном»Политика, 12 сен, 22:59
Суд отправил двух студентов в колонию за обнаженное появление у окнаОбщество, 12 сен, 22:47
Гейтс назвал две вещи, которые не дают ему спать по ночамОбщество, 12 сен, 22:32
США признали агентами России лидеров «Ухуру» и «Черного молота»Политика, 12 сен, 22:20
Китайский авианосец «Фуцзянь» испытал катапульту для запуска самолетовПолитика, 12 сен, 22:16