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Военная операция на Украине ,  
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Министр энергетики Украины назвал объем необходимого стране импорта газа

Галущенко: Украине потребуется импортировать 1 млрд куб. м газа
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Mykola Tys / Shutterstock
Фото: Mykola Tys / Shutterstock

Украине нужно будет импортировать минимум 1 млрд куб. м газа до конца года, заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью «Интерфакс-Украина».

«Что касается объемов, то будем смотреть, с чем мы выйдем из этого сезона, учитывая в том числе и последствия российских атак по газовой инфраструктуре. Увидим, но, думаю, точно не менее 1 млрд куб. м нужно будет импортировать до конца года», — сказал он.

По его словам, импорт газа Украине нужен, и речь идет «даже не об этом сезоне», а о следующем.

Украина начала импортировать газ
Экономика
Фото:РИА Новости

1 января перестал действовать пятилетний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» на транзит газа, поскольку Киев не стал продлевать договор. Как отмечала «Политика страны», прекращение поставок привело на Украине к повышению тарифов на транспортировку газа для внутренних потребителей — для компенсации выпавших доходов от транзита. Президент Владимир Путин заявил, что Киев получал за транзит $700–800 млн в год.

Собственные потребности в газе Украина покрывала в основном за счет добычи на своей территории. Сейчас страна начала импортировать газ, запасов хватит для прохождения отопительного сезона, сообщил в конце января глава группы «Нафтогаз» Роман Чумак. По данным украинской версии журнала Forbes, Украина уже импортировала 100 млн куб. м за €5 млн.

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