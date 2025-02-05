Дума приоритетно рассмотрит ратификацию договора с Белоруссией
Депутаты Госдумы намерены в приоритетном порядке рассмотреть представленный президентом России договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Рассмотрим законопроект о ратификации договора в приоритетном порядке. Вопросы безопасности являются для нас ключевыми. Предусмотренные договором меры позволят обеспечить дополнительную защиту суверенитета наших государств и их территориальную целостность», — сказал Володин.
По его словам, это «особенно важно в условиях постоянных провокаций со стороны стран Евросоюза, в том числе граничащих с Белоруссией».
Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соответствующий договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. От России представителем при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о ратификации назначен замглавы МИД России Александр Грушко.
Договор был заключен в декабре 2024 года в Минске в рамках заседания Высшего госсовета Союзного государства. В документе прописан порядок действий при возникновении реальной угрозы суверенитету одного или обоих государств. Также в нем есть положения, связанные с размещением российского тактического ядерного оружия на белорусской территории.
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