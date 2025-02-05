VK запустила фонд поддержки авторов оригинального контента
VK объявила о начале поддержки оригинальных авторов на своей площадке с аудиторией до 100 тыс. подписчиков. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании, поступившем в РБК.
Программа нацелена на то, чтобы помочь авторам сосредоточиться на творчестве и развивать свое сообщество. Блогеры получат доступ к инструментам аналитики, тренд-репортам и гайдам VK, а также смогут участвовать в спецпроектах по развитию личного бренда и увеличению заработка.
Воспользоваться фондом поддержки сможет автор, который умеет вести открытое сообщество с аудиторией от одного до 100 тыс. подписчиков, обладает собственным стилем и наличием опыта эксперта в одной из заявленных тематик. Кроме того, кандидат должен уметь создавать оригинальный контент в формате постов и клипов, а также зарабатывать не более 100 тыс. руб. в других программах монетизации «ВКонтакте».
Ежемесячная выплата для участников составит 30 тыс. руб.
Как отметил директор по стратегии и операциям VK Андрей Гостев, слова которого приводятся в сообщении, в прошлом году компания начала последовательно развивать экосистему поддержки авторов, создающих оригинальный контент.
«Запуск фонда оригинальных авторов VK — одна из таких инициатив. В проект принимаются начинающие блогеры, которым нужна дополнительная поддержка для роста и развития «ВКонтакте», — отметил Гостев.
В конце прошлого года сообщалось, что в портфеле холдинга VK появится собственный агрегатор вакансий. Проект будет реализован в партнерстве с SuperJob.
Летом 2024 года компания также представила новый сервис для совместной работы над проектами «VK Доска», который должен стать аналогом ушедшего Miro, и запустила новый бесплатный сервис для организации работы репетиторов и обучающихся — VK Tutoria.
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