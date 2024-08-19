VK запустила аналог ушедшего из России сервиса Miro

VK представила новый сервис для совместной работы над проектами «VK Доска», который должен стать аналогом ушедшего Miro. Эксперты говорят, что заменить этот продукт удастся только через 1–2 года

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

VK представила новый сервис для совместной работы над проектами «VK Доска», рассказал РБК представитель компании. По его словам, продукт должен стать бесплатным аналогом ушедшего из России сервиса Miro.

Решение можно использовать для проведения встреч, занятий, брейнштормов и ретроспектив. Ограничений по количеству участников и создаваемых виртуальных досок не предполагается. В ближайшем будущем пользователи смогут перенести данные из других сервисов и вернуться к доработке своих виртуальных пространств, пояснил представитель VK.

Разработка аналога Miro началась в начале 2024 года, отмечает руководитель проекта «VK Доска» Сергей Прокудин. «Сейчас наша задача состоит в том, чтобы прислушиваться к обратной связи пользователей и вести с ними диалог о том, какие функциональности стоит добавлять в сервис для их удобства, в том числе о дополнительных опциях, которые в будущем могут быть монетизированы», — пояснил он. Инвестиции в проект VK не раскрывает, однако источник РБК, близкий к планам компании, рассказал, что в этом году вложения составят 150–200 млн руб.

Почему уходит Miro Сервис для совместной работы Miro прекращает работу в России и Белоруссии с 12 сентября. Это решение связано с недавно введенными санкциями ЕС и США, запрещающими предоставление услуг пользователям из этих стран. Платформа Miro, основанная в 2011 году в Перми, используется для визуализации и обсуждения идей. С момента своего основания компания привлекла $476 млн от инвесторов и достигла оценки $17,5 млрд в начале 2022 года. В апреле 2020 года Miro сообщала, что количество ее пользователей достигло 5 млн человек. В марте 2022 года компания объявила о закрытии своего пермского филиала и прекращении новых продаж в России и Белоруссии. Согласно данным СПАРК, российское юрлицо Miro — ООО «Мультивитамин» — было ликвидировано в декабре 2022 года. В 2021 году выручка компании составила 1 млрд руб., а чистая прибыль достигла 100 млн руб.

Удастся ли заменить Miro

С точки зрения качества исполнения Miro на данный момент не имеет аналогов, считает руководитель отдела бизнес-процессов Napoleon IT Анастасия Федина. Хотя собеседник РБК и оговаривается, что на рынке представлено до десяти похожих по функционалу вариантов. «В Miro много нативно встроенных вещей, ускоряющих и упрощающих работу с сервисом. Это как сравнивать топовые интегрированные среды для разработчиков и блокнот. Оба позволяют делать одно и то же, но разница в удобстве использования колоссальная», — пояснила она.

После новости о скором уходе Miro сразу несколько игроков объявили о запуске или начале разработки собственных онлайн-досок, обещая пользователю, что базовая виртуальная доска в дальнейшем будет доработана в соответствии с возможностями Miro, говорит руководитель продукта «МТС Линк Доски» Иван Богатов. По его оценке, в перспективе 1–2 лет эта вероятность стремится к нулю: Miro развивает свой продукт с 2011 года и фокусируется только на нем. О создании аналога Miro уже заявил «Яндекс» и холдинг Т1.

Альтернатив сервису Miro довольно много, говорит технический руководитель «Тендерплана» Алексей Михайлов. В качестве примера он привел МТС link, Weeek, «Эксборд», Padlet, Jamboard, Mural, Idroo и др.

Есть ли перспективы у решения VK

Рынок потребителей таких систем не ограничивается IT-сферой и будет расти в перспективе, считает руководитель направления аналитики IТ-компании SimbirSoft Константин Шакуров. «Инструменты одновременной работы становятся повсеместным стандартом и в бизнесе, производстве, и учебе. Подобные системы с уходом Miro могут рассчитывать на хорошую стоимость. Привыкшие к таким решениям пользователи будут за них платить», — уверен собеседник РБК. По его мнению, на создание продукта с похожим на Miro набором функций может уйти не менее года. Выпуск еще одного аналога Miro создаст дополнительную конкуренцию существующим игрокам и позволит снизить стоимость использования, отметил он.

В условиях постоянных санкций предлагаемые альтернативы выглядят как рабочее решение, заявил Михайлов. Он считает, что создать продукт такого масштаба и с таким объемом интеграции, как Miro, достаточно сложно, это потребует огромных инвестиций и партнерских связей. «Однако компании, занимающиеся импортозамещением в рамках своих продуктов, могут реализовать подобный сервис, решающий локальные задачи пользователей, достаточно быстро», — добавил Михайлов.

Miro лишь на первый взгляд кажется несложным приложением, отметил собеседник РБК. «Учитывая количество сценариев, где оно может использоваться, подобные приложения требовательны к реализации пользовательских запросов по функционалу: начиная от того, что пользователи могут рисовать личные заметки, заканчивая проведением семинаров и тренингов», — говорит эксперт. По его словам, доска Miro является одним из лидеров благодаря тому, что в ней реализовано множество пользовательских сценариев и шаблонов.