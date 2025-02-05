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Как защититься от мошенников ,  
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«Новые люди» предложили оповещать через «Госуслуги» о приходе газовиков

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Партия «Новые люди» предложила оповещать через СМС и «Госуслуги» о приходе газовиков, чтобы защитить людей от мошенников, которые ходят по квартирам под видом сотрудников газовых служб. С такой инициативой члены партии обратились к зампреду правительства Дмитрию Григоренко, сообщили РБК в аппарате зампреда.

«Оно [письмо от партии] будет рассмотрено в установленном порядке», — сказал представитель Григоренко.

Документ также предлагает завести на «Госуслугах» опцию по проверке подлинности удостоверений газовиков, пишет телеграм-канал Shot. Таким образом жильцы дома, перед тем как впустить незнакомца, смогут убедиться, что он не мошенник.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Случаи мошенничества в сфере ЖКХ не редкость, писал ранее РБК. Например, преступники под видом сотрудников коммунальных служб приходят в квартиры и предлагают заменить счетчик, проверить плиту или установить газоанализатор.

В январе 2024 года Мособлгаз дал рекомендации, как не стать жертвой таких мошенников. Так, ведомство рекомендовало проверять информацию о приходе коммунальщиков по графику техобслуживания в многоэтажках и иметь в виду, что слесари Мособлгаза приходят по одному, а не группами в два-три человека. Кроме того, можно посмотреть удостоверение и бейдж с QR-кодом сотрудника, а также следует насторожиться, если пришедшие настаивают на оплате услуг и товаров сразу же.

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Теги
мошенники коммунальные услуги Новые люди правительство Госуслуги СМС новости
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