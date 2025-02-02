МВД предупредило об атаке мошенников от имени Ozon

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Кибермошенники придумали способ красть личные данные от аккаунтов пользователей Ozon, предупреждает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в телеграм-канале.

«На сайте предлагают получить промокод на 10 000 рублей в честь дня рождения, но для этого нужно связаться с «личным менеджером» через WhatsApp», — говорится в сообщении.

Однако при переходе в мессенджер с жертвой связывается не реальный представитель маркетплейса, а мошенник. Если пользователь будет действовать по инструкциям злоумышленника, он рискует потерять доступ к своему аккаунту и личным данным.

«Для большей убедительности мошенники разместили надпись «WhatsApp© Secured authentication», — подчеркнуло ведомство.

В пресс-службе маркетплейса заявили агентству ТАСС, что фишинговый сайт был заблокирован. В Ozon отметили, что постоянно отслеживают появление подобных сайтов, «которые мимикрируют под официальные ресурсы Ozon», и блокируют их.

29 января МВД предупредило об еще одной новой фишинговой схеме мошенников. Так, злоумышленники создают фальшивые сайты с логотипами известных брендов, которые продают дубайский шоколад. Это могут быть, например, Deliveroo или Fix Dessert Chocolatier, через которые мошенники распространяют вирусы и выманивают персональные данные.