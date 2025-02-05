Премьер Франции Байру второй раз избежал краха

Парламент Франции во второй раз проголосовал против вотума недоверия правительству Франсуа Байру. Это открыло путь для утверждения бюджета республики на 2025 год.

Франсуа Байру (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

5 февраля Нацсобрание (парламент) Франции рассмотрело вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Инициатором этого процесса, как и месяц назад, выступила радикально левая партия «Непокоренная Франция» (LFI). Поводом послужило решение главы правительства применить ст. 49.3 Конституции, чтобы обойти голосование по проекту бюджета, который власти республики не могут согласовать с прошлого года. В декабре во Франции был принят чрезвычайный закон для преодоления «шатдауна» в условиях отсутствия бюджета; он позволил исполнительной власти оплачивать текущие расходы, взимать налоги и брать займы для финансирования государства и социального обеспечения.

В результате голосования по вотуму недоверия LFI не удалось заручиться поддержкой своих старших партнеров по левому альянсу в лице Социалистической партии (PS), а также ультраправой партии «Национальное объединение» (RN). Для вотума недоверия требовалась поддержка не менее 288 из 577 депутатов Нацсобрания, а «за» проголосовали только 128.

Отклонение вотума недоверия автоматические означает принятие бюджета на 2025 год Нацсобранием. Окончательное голосование по законопроекту в сенате состоится на следующий день — 6 февраля, пишет Le Monde.

Байру уже удавалось преодолеть вотум недоверия, который LFI выдвигали 5 января. Тогда «за» проголосовал лишь 131 депутат (радикально левых поддержали лишь коммунисты и зеленые). Избежать судьбы своего предшественника, Мишеля Барнье, Байру удалось благодаря сделке с социалистами. Команда премьера на протяжении нескольких недель вела переговоры с ее представителями, чтобы преодолеть угрозу развала. PS потребовала в обмен на свою поддержку пересмотреть осуществленную президентом Макроном пенсионную реформу.

На голосовании 5 февраля большую роль сыграла позиция RN. Лидер партии Жордан Барделла еще накануне рассмотрения вотума недоверия заверил, что не станет голосовать за крах правительства Байру, чтобы не усугублять нестабильную ситуацию в стране. Хотя в декабре именно поддержка ультраправых помогла LFI сместить экс-премьера Мишеля Барнье, который также пытался согласовать бюджет с помощью ст. 49.3 Конституции.

К краху предыдущего правительства привели разногласия относительно бюджета. LFI и ультраправая партия «Национальное объединение» (RN) категорически не согласились с разработанными кабмином Барнье мерами по сокращению бюджетного дефицита, который в 2024 году достиг 6,1% ВВП, вдвое превысив европейскую норму в 3%. Барнье предлагал урезать бюджетные расходы почти на €40 млрд, а также повысить налоги для крупных корпораций и состоятельных французов, что должно было принести казне еще €20 млрд. В попытках заручиться необходимой поддержкой в парламенте республиканец пошел на уступки RN, однако это не помогло. 2 декабря Барнье принял решение применить ст. 49.3 Конституции, чтобы согласовать бюджет без голосования по проекту в нижней палате парламента. После этого его кабинету отказали в доверии. Эта ситуация стала возможна, поскольку по итогам прошедших летом 2024 года парламентских выборов ни одной из партий не удалось заручиться большинством в 577-местном Национальном собрании. Неформальная коалиция центристов и реформаторов, поддерживающая президента Эмманюэля Макрона, располагает примерно 200 мандатами, блок партий левого альянса «Новый национальный фронт» (NFP), в который входят социалисты, коммунисты, зеленые и LFI, — 192, RN, парламентскую фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен, — 124.

Байру разработал законопроект о бюджете страны на базе предложений Барнье, однако предложил более мягкие меры борьбы с бюджетным дефицитом: прежде всего он решил сократить бюджетные расходы на €10 млрд меньше, чем планировал его предшественник. При этом ряд мер экономии, предложенных предыдущим кабинетом, останется в силе — в том числе сокращение расходов на культуру, сельское хозяйство, научные исследования и образование, а также уменьшение покрытия больничных в госструктурах с 100 до 90%. Более чем на €2 млрд будут также сокращены расходы бюджетов местных органов власти.