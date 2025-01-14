Почему программа нового премьера Франции Байру поставила кабинет под удар

Новый премьер Франции Франсуа Байру изложил программу правительства перед Национальным собранием. И правая, и левая оппозиция остались ей недовольны. Каковы шансы кабинета удержаться у власти — в материале РБК

Франсуа Байру (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Как Байру пытается заручиться поддержкой умеренных левых

Внутриполитическая ситуация во Франции продолжает оставаться нестабильной — сформированный всего менее месяца назад кабинет центриста Франсуа Байру под угрозой краха. Представители радикально левой партии «Непокоренная Франции» (LFI) обещают потребовать вынесения вотума недоверия правительству уже 16 января.

Байру, в свою очередь, пытается заручиться поддержкой представителей умеренных левых в лице Социалистической партии (PS), зеленых и коммунистов, которые вместе с LFI входят в альянс «Новый народный фронт» (NFP), но в последнее время дистанцируются от своего радикального партнера. Премьер и представители его команды в преддверии назначенного на 14 января выступления Байру в Национальном собрании Франции (нижняя палата парламента) с речью об основных направлениях политики правительства провели ряд консультаций с умеренными левыми, чтобы выработать общий подход к бюджету на 2025-й год, который до сих пор не одобрен.

Именно разногласия относительно бюджета привели к краху предыдущего кабинета во главе с республиканцем Мишелем Барнье. LFI и ультраправая партия «Национальное объединение» (RN) категорически не согласились с разработанными им мерами по сокращению бюджетного дефицита, который в 2024 году достиг 6,1% ВВП, вдвое превысив европейскую норму в 3%. Барнье предлагал урезать бюджетные расходы почти на €40 млрд, а также повысить налоги для крупных корпораций и состоятельных французов, что должно было принести казне еще €20 млрд. В попытках заручиться необходимой поддержкой в парламенте республиканец пошел на уступки RN, однако в итоге кабинету был вынесен вотум недоверия.

Кабинет Байру, как и его предшественника, не располагает поддержкой парламентского большинства. По итогам прошедших летом 2024 года парламентских выборов ни одной из партий не удалось заручиться большинством в 577-местном Национальном собрании. Неформальная коалиция центристов и реформаторов, поддерживающая президента Эмманюэля Макрона, располагает примерно 200 мандатами, партии NFP — 192, RN, парламентскую фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен, — 124.

В поисках компромисса команда Байру предложила более мягкие меры борьбы с бюджетным дефицитом. На прошлой неделе новый министр финансов Эрик Ломбард провел их обсуждение с лидерами умеренных левых партий, и как сообщало Reuters, сторонам, по-видимому, удалось достичь прогресса. В частности, Ломбард заявил о том, что новое правительство планирует сократить бюджетные расходы на €10 млрд меньше, чем кабинет Барнье. Кроме того, команда Байру пообещала не вводить новые налоги. Социалисты, в свою очередь, выступили с требованием пересмотреть осуществленную президентом Макроном пенсионную реформу — в обмен на поддержу кабинета Байру они добиваются приостановки на полгода повышения пенсионного возраста до 64 лет.

Байру при этом еще в конце декабря в эфире BFMTV выражал готовность к дискуссии с другими политическими партиями и профсоюзами по этому вопросу. «Если мы найдем компромиссы, то эти компромиссы заменят нынешнюю пенсионную реформу», — обещал премьер. Позже лидер социалистов в сенате Патрик Канне заявил, что они не станут выдвигать вотум недоверия новому правительству, если Байру действительно возобновит переговоры, которые в будущем позволят приостановить повышение пенсионного возраста.

Утром 14 января лидер социалистов Оливье Фор намекнул в эфире BFMTV, что они близки к сделке с Байру. По его словам, прошедшая днем ранее встреча премьера с лидерами PS сначала не принесла плодов, но последующие телефонные переговоры «привели к потенциальному продвижению». «Мы, возможно, я повторяю, возможно, находимся в нескольких часах от возможного соглашения», — заявил глава PS (цитата по Bloomberg). Однако позже Le Monde сообщила, что в своей речи Байру не станет объявлять о приостановке пенсионной реформы. Тем не менее, по информации издания, на прошедшей утром 14 января встрече с лидерами парламентских фракций Байру дал понять, что хочет инициировать пересмотр скандальной реформы посредством переговоров, чтобы достичь соглашения к сентябрю.

Позднее в тот же день Байру, излагая программу кабинета в Национальном собрании, заявил, что пенсионная реформа «жизненно важна» для Франции и ее социальной модели. При этом премьер отметил, что ее самая спорная часть, предполагающая повышение пенсионного возраста до 64 лет, не является предметом табу, и анонсировал возобновление консультаций по этому вопросу в партнерстве с социалистами. «Если они найдут сбалансированное и более справедливое соглашение, мы его примем. Если партнеры не придут к соглашению, то будет применяться текущая реформа», — заключил Байру.

Каковы шансы Байру удержаться у власти

Старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и клуба «Валдай» Алексей Чихачев заявил РБК, что шансы на заключение сделки между Байру и социалистами достаточно велики, поскольку он с самого начала демонстрировал гибкое отношение к пенсионной реформе.

«Надо отметить, что у Байру были достаточно тесные связи с Социалистической партией, хотя он сам возглавляет центристскую партию «Демократическое движение» (MoDem). Он достаточно часто за время своей политической карьеры так или иначе вступал в коалицию с социалистами или даже предлагал своим избирателям проголосовать за их кандидата в президенты Франсуа Олланда. Так что к переговорам с социалистами он был и остается открыт», — отмечает эксперт.

Чихачев также обращает внимание на то, что Байру и Макрон в настоящее время делают ставку на наметившийся раскол в левой оппозиции, поскольку без радикальной LFI у «Нового народного фронта» не хватит голосов, чтобы вновь свергнуть правительство.

В своей речи 14 января Байру выступил с критикой в адрес лидера LFI Жан-Люка Меланшона, отметив, что тот «из любой проблемы устраивает конфликт», в то время как Франция нуждается в «цивилизованном плюрализме». В последнее время отношения Меланшона с партнерами по левому альянсу обострились. По его мнению, социалисты, коммунисты и зеленые заигрывают с правительством, которое забрало у NFP законную победу на выборах и не позволило назначить премьера из левого лагеря.

«Такой способ ведения переговоров за спиной NFP и вопреки программе является полным неуважением к нашему альянсу. Традиционным левым нечего предложить, а эти переговорщики просто смехотворно услужливы», — написал лидер левых радикалов в X после консультаций умеренных левых с министром финансов Ломбардом. Отвечая на эту критику, лидер социалистов Фор отметил, что в ситуации, когда ни у одной из политических сил нет большинства в парламенте, только с помощью компромисса можно добиться каких-либо изменений.

Байру, приняв в декабре предложение Макрона возглавить кабинет, пообещал работать над примирением разделенной страны. Le Parisien писала, что в окружении президента рассчитывали, что новый премьер сможет вести диалог со всеми политическими партиями, ослабив тем самым позиции радикалов как справа, так и слева. 14 января Байру вновь подчеркнул, что предстоит большая примирительная работа. «Примирить французов друг с другом, примирить французов с их государством и избранными должностными лицами, а также примирить французов с бизнесом», — так сформулировал свою задачу премьер.

При этом, как показал свежий опрос института Ipsos, Байру поддерживают лишь 20% французов — как отмечают авторы исследования, у него самый низкий рейтинг из всех шести премьеров, которых назначал Макрон начиная с 2017 года. Согласно исследованию агентства Odoxa-Backbone, 86% французов убеждены в том, что Макрону придется назначить нового премьер-министра в 2025 году.

Как отмечает Чихачев, этот сценарий весьма вероятен, поскольку неизвестно, насколько устойчивой окажется поддержка Байру со стороны умеренных левых. «Допустим, если она будет сохраняться пару месяцев, то постепенно дело подойдет к лету 2025 года, когда уже можно будет провести новые досрочные парламентские выборы. Вероятно, что по их итогам положение дел изменится, и какая-то партия все-таки получит абсолютное большинство. Байру, конечно, борется за свое существование в качестве премьера, но его шансы пробыть на этом посту весь 2025 год невелики. Либо отставка произойдет из-за того, что ему не удастся договориться с другими партиями, либо президент просто решит провести досрочные выборы, и тогда Байру тоже придется убирать», — заключает эксперт.

Несмотря на позитивные заявления социалистов утром, выступление Байру перед Национальным собранием разочаровало некоторых представителей левого альянса. Глава парламентской фракции зеленых Сириэль Шатлен заявила, что ее партия проголосует за вотум недоверия правительству Байру 16 января. По ее словам, как представители зеленых, так и социалисты были потрясены «расплывчатой» речью премьера, в которой они заметили реверансы в адрес ультраправой RN.

Дело в том, что в своей речи Байру уделил много внимания проблеме нелегальной миграции, бороться с которой активно призывают в партии Ле Пен. «Когда одна иностранная семья поселяется в деревне в Пиренеях — это акт щедрости, который вызывает приток следующих... Но если там поселятся тридцать таких семей, деревня почувствует себя под угрозой… Мы это все сейчас наблюдаем на Майотте. Это как если бы в Париже внутри городских границ находилось 500 тыс нелегалов в трущобах», — сказал Байру.

При этом представитель RN Жан-Филипп Танги также выразил разочарование выступлением Байру. «Что вы сделали после вотума недоверия [правительству Барнье] и беспрецедентного политического послания, который он нес? Ничего!» — заявил представитель ультраправых, хотя и не выразил готовности поддержать планы Меланшона по свержению кабинета Байру.

Председатель фракции социалистов в Национальном собрании Борис Валло, в свою очередь, заявил после выступления Байру, что его партия остается в оппозиции. «Мы не ищем ни новой коалиции, ни новых альянсов. Мы не хотим никакого министерского портфеля и отказываемся от схем и комбинаций. Мы к вам не присоединяемся», — отметил политик. По его словам, целью PS остается непосредственная отмена повышения пенсионного возраста до 64 лет.