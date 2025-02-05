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Общество ,  
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Число погибших в результате стрельбы в шведской школе выросло до 11

Фото: TT News Agency / Christine Olsson / Reuters
Фото: TT News Agency / Christine Olsson / Reuters

Число погибших в результате стрельбы в шведской школе в Эребру увеличилось до 11 человек, сообщает Krisinformation.

Полиция полагает, что преступник действовал в одиночку и является одним из погибших, говорится в публикации портала.

Сколько человек получили ранения, пока неизвестно. Муниципалитет оказывает помощь по адресу Хагакюркан, Скеппландсгатан 29, а для тех, кто ищет информацию о родственниках, работает телефонная линия.

Полиция пока не может предоставить более точных сведений, поскольку месту преступления причинен слишком большой ущерб, рассказал ранее глава местного полицейского округа Роберто Эйд Форест.

Около десяти человек погибли при стрельбе в шведской школе
Общество
Фото:Kicki Nilsson / TT News Agency / Reuters

Стрельба произошла в центре образования для взрослых Campus Risbergska на окраине города Эребру, который находится примерно в 200 км к западу от Стокгольма, днем 4 февраля.

По информации Associated Press, учащиеся центра в основном старше 20 лет, однако школа реализует программы и для начальных, и для средних классов, а также для людей с задержкой интеллектуального развития. Кроме того, учебное заведение предлагает курсы шведского языка для мигрантов. Всего в Campus Risbergska обучаются около 2 тыс. человек, уточнила Dagens Nyheter.

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