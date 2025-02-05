Число погибших в результате стрельбы в шведской школе выросло до 11
Число погибших в результате стрельбы в шведской школе в Эребру увеличилось до 11 человек, сообщает Krisinformation.
Полиция полагает, что преступник действовал в одиночку и является одним из погибших, говорится в публикации портала.
Сколько человек получили ранения, пока неизвестно. Муниципалитет оказывает помощь по адресу Хагакюркан, Скеппландсгатан 29, а для тех, кто ищет информацию о родственниках, работает телефонная линия.
Полиция пока не может предоставить более точных сведений, поскольку месту преступления причинен слишком большой ущерб, рассказал ранее глава местного полицейского округа Роберто Эйд Форест.
Стрельба произошла в центре образования для взрослых Campus Risbergska на окраине города Эребру, который находится примерно в 200 км к западу от Стокгольма, днем 4 февраля.
По информации Associated Press, учащиеся центра в основном старше 20 лет, однако школа реализует программы и для начальных, и для средних классов, а также для людей с задержкой интеллектуального развития. Кроме того, учебное заведение предлагает курсы шведского языка для мигрантов. Всего в Campus Risbergska обучаются около 2 тыс. человек, уточнила Dagens Nyheter.
Читайте РБК в Telegram.
Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
В СК предложили запретить продажу алкоголя до 21 года
В Грозном планируют построить жилой небоскреб в виде джигита
Кремль сообщил об оживлении контактов с США
Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет
МИД Турции рассказал, когда появятся конкретные инициативы по Украине
РБК запускает винный салон. Расписание
Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Киселев заявил WSJ о проклятиях со стороны Запада из-за «сердец геев»
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин