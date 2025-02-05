Число погибших в результате стрельбы в шведской школе выросло до 11

Фото: TT News Agency / Christine Olsson / Reuters

Число погибших в результате стрельбы в шведской школе в Эребру увеличилось до 11 человек, сообщает Krisinformation.

Полиция полагает, что преступник действовал в одиночку и является одним из погибших, говорится в публикации портала.

Сколько человек получили ранения, пока неизвестно. Муниципалитет оказывает помощь по адресу Хагакюркан, Скеппландсгатан 29, а для тех, кто ищет информацию о родственниках, работает телефонная линия.

Полиция пока не может предоставить более точных сведений, поскольку месту преступления причинен слишком большой ущерб, рассказал ранее глава местного полицейского округа Роберто Эйд Форест.

Стрельба произошла в центре образования для взрослых Campus Risbergska на окраине города Эребру, который находится примерно в 200 км к западу от Стокгольма, днем 4 февраля.

По информации Associated Press, учащиеся центра в основном старше 20 лет, однако школа реализует программы и для начальных, и для средних классов, а также для людей с задержкой интеллектуального развития. Кроме того, учебное заведение предлагает курсы шведского языка для мигрантов. Всего в Campus Risbergska обучаются около 2 тыс. человек, уточнила Dagens Nyheter.