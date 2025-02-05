Лавров поддержал заявление Трампа об ошибке при вовлечении Украины в НАТО
Российская сторона поддерживает заявление президента США Дональда Трампа о том, что стремление его предшественника Джо Байдена втянуть Украину в НАТО стало одной из главных ошибок. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, видеозапись мероприятия доступна на сайте ведомства.
Глава МИДа отметил, что Россия неоднократно предупреждала Запад о возможных последствиях расширения НАТО на восток, в том числе на территорию Украины.
В ходе круглого стола министр подчеркнул, что конфликты на границах России стали следствием действий Запада, направленных на создание военных угроз. Он также заявил, что впервые западный лидер открыто признал ошибочность политики вовлечения Украины в альянс.
Лавров напомнил, что еще в январе 2022 года он обращался к экс-госсекретарю США Энтони Блинкену с предложением избежать военного конфликта в Европе, однако получил отказ, мотивированный тем, что отношения НАТО с кандидатами на вступление не касаются России.
Министр иностранных дел ранее выразил мнение, что в условиях укрепления многополярности мир нуждается в новых центрах силы и в их числе могут оказаться Россия и США. По его словам, для этого Вашингтону необходимо переосмыслить свою роль на мировой арене.
Лавров подчеркнул, что вместо того, чтобы противодействовать процессу многополярности, США могли бы стать одним из ответственных центров силы, рядом с Россией, Китаем и другими государствами. По его мнению, американские власти пока продолжают действовать в рамках монополярной системы, что препятствует истинной многополярности.
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