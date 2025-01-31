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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Лавров заявил, что Запад при Трампе будет «дружнее строиться»

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Возвращение Трампа в Белый дом

При новой администрации президента США Дональда Трампа Запад будет строиться «дружнее» для гегемонизма. Такое мнение высказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Всем очевидны гегемонистские устремления «коллективного Запада», «построенного» (говоря по-простому) Вашингтоном еще при прошлой администрации. При этой администрации, думаю, «построение» будет еще более дружным», — сказал Лавров.

По его словам, «построение» направлено против России, Китая, Ирана и КНДР — «любой другой страны, кто желает и проводит независимую и суверенную политику, исходя из понимания своих коренных интересов».

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Ранее в январе Лавров заявил, что условием для восстановления диалога России с США станет то, насколько американцы учтут российские интересы. По его словам, в Соединенных Штатах сформировался «двухпартийный русофобский консенсус, в основе которого восприятие России как экзистенциальной угрозы американской гегемонии». Он подчеркнул, что в российском внешнеполитическом ведомстве не собираются обольщаться обновлением власти в США и не питают иллюзий насчет президентства Трампа.

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Персоны
Дональд Трамп Россия Сергей Лавров МИД Запад
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

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