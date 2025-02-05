Студента Бауманки оштрафовали за эмодзи с символикой нацистской Германии
Басманный суд Москвы назначил штраф студенту МГТУ им. Баумана за использование в телеграм-чате эмодзи, содержащих символику нацистской Германии. Об этом сообщается в материалах дела, оказавшихся в распоряжении ТАСС.
По данным «Осторожно, Москва», студент по имени Артем оставил смайлик в виде свастики под постом в телеграм-канале. Как показал осмотр телефона, в сообществе на 25 человек также были опубликованы фотографии людей, похожих на скинхедов, а также ролик с обзором на автомат АК-47.
Студент вину не признал, заявив, что состоял в сообществе, но не ставил эмодзи с запрещенной символикой, поскольку в тот период его аккаунт в мессенджере был взломан.
Суд признал молодого человека виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ — пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики. Максимальное наказание по данной статье — административный штраф или административный арест на срок до 15 суток. Сумма назначенного судом штрафа составила 2 тыс. руб. В материалах дела также указано, что Артем ранее участвовал в конфликте с другим студентом, произошедшем в сентябре 2024 года. Причиной драки стали оскорбления на национальной почве.
10 января суд в Москве назначил штраф гражданину России Андрею Молеву за выкрикивание нацистского приветствия и демонстрацию соответствующего жеста в метро. Инцидент произошел 1 января в 1:40 на станции «Китай-город» в новогоднюю ночь. Мужчина признал свою вину в суде. Ему назначено наказание по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.
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