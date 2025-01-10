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Общество ,  
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Суд оштрафовал мужчину за нацистское приветствие в московском метро

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Московский суд оштрафовал мужчину за демонстрацию нацистского приветствия в метро, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Инцидент произошел на станции «Китай-город» в новогоднюю ночь. 1 января в 1:40 мск гражданин России Андрей Молев выкрикивал нацистское приветствие и показывал жест рукой, который использовали нацисты во времена гитлеровской Германии.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В документах суда указано, что мужчина признал вину. Он наказан по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), по которой предусмотрен штраф 1–2 тыс. руб. либо административный арест до 15 суток. Сумма назначенного к выплате штрафа не уточняется.

28 декабря столичный суд также оштрафовал мужчину на 50 тыс. руб. за выкрикивание в вестибюле станции метро «Павелецкая» лозунга «Слава Украине!», который считается атрибутикой запрещенных в России украинских организаций. Суд обнаружил в действиях обвиняемого отрицательное отношение к военной операции и дискредитацию армии России.

Ранее Минюст внес в «перечень нацистских организаций» Украинскую народно-революционную армию (УНРА), Украинскую повстанческую армию (УПА), Украинскую народную самооборону (УНС) и Организацию украинских националистов (ОУН). УПА, УНС и ОУН признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.

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