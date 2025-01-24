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Политика ,  
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Пашинян в начале февраля посетит США

Премьер Армении Никол Пашинян в начале февраля посетит США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит США в начале февраля, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Пашинян примет участие в 5-м саммите Международного альянса за свободу вероисповедания (признан в России нежелательной организацией), который пройдет 4 — 5 февраля в Вашингтоне. В ходе встречи армянский премьер должен выступить с речью.

Он также посетит Национальный молитвенный завтрак — ежегодное мероприятие в Соединенных Штатах, на котором по традиции присутствует президент страны.

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В середине января США посетил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Во время визита он вместе с Энтони Блинкеном, занимавшим на тот момент пост госсекретаря Соединенных Штатов, подписал документ о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Блинкен тогда заявил, что США намерены «усилить защиту суверенитета» Армении в ее «международно признанных границах». «На данный момент мы переводим переговоры в сферу мирной ядерной безопасности и атомной энергетики», — добавил он. Мирзоян, в свою очередь, поблагодарил Вашингтон за «неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Армении», а также за «вклад в достижение стабильного и прочного мира в регионе Южного Кавказа».

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Армения Никол Пашинян США саммит визит
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Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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