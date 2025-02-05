Экспортный вариант танка «Прорыв» доставили в ОАЭ на выставку IDEX 2025

Экспортный вариант танка «Прорыв» впервые доставили в ОАЭ для участия в выставке

Танк Т-90МС (Фото: Рособоронэкспорт)

Танк Т-90МС — экспортный вариант танка Т-90АМ «Прорыв» доставлен в Объединенные Арабские Эмираты для показа на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-служба Рособоронэкспорта в телеграм-канале.

Боевая машина разработана и произведена «Уралвагонзаводом», входящим в государственную корпорацию «Ростех».

Танк Т-90МС оснащен мощным вооружением, современной системой управления огнем и усиленной защитой. Основные характеристики: 125-мм пушка, 7,62-мм и 12,7-мм пулеметы

Комплекс управляемого вооружения (дальность стрельбы до 5 км)

Автоматизированная система управления огнем

Всеракурсная защита от снарядов, ПТУР и РПГ

Экипаж — 3 человека Масса танка (с боекомплектом) — 48 т (+3%)

Двигатель — 1130 л.с., скорость — до 70 км/ч, запас хода — 500 км Т-90МС имеет всеракурсную многоуровневую защиту от обычных боеприпасов, управляемых артиллерийских снарядов, ПТУР и РПГ. Способен с ходу на высокой скорости преодолевать самые сложные препятствия.

Танк Т-90М «Прорыв», разработанный специалистами "Ростеха", был признан в феврале 2025 года самым высокотехнологичным в зоне военной операции. По данным разработчика, боевая машина не раз подтверждала свои ключевые преимущества в реальных условиях. Ее система управления огнем позволяет быстро поражать цели разного типа, эффективно адаптируясь к изменяющейся обстановке.

Международная выставка вооружений IDEX-2025 будет проходить в столице ОАЭ с 17 по 21 февраля. Предыдущую выставку, состоявшуюся в 2023 году, посетили более 132 тыс. человек из 65 стран.