Экспортный вариант танка «Прорыв» доставили в ОАЭ на выставку IDEX 2025
Танк Т-90МС — экспортный вариант танка Т-90АМ «Прорыв» доставлен в Объединенные Арабские Эмираты для показа на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-служба Рособоронэкспорта в телеграм-канале.
Боевая машина разработана и произведена «Уралвагонзаводом», входящим в государственную корпорацию «Ростех».
Танк Т-90МС оснащен мощным вооружением, современной системой управления огнем и усиленной защитой.
Основные характеристики:
- 125-мм пушка, 7,62-мм и 12,7-мм пулеметы
- Комплекс управляемого вооружения (дальность стрельбы до 5 км)
- Автоматизированная система управления огнем
- Всеракурсная защита от снарядов, ПТУР и РПГ
- Экипаж — 3 человека
Масса танка (с боекомплектом) — 48 т (+3%)
Двигатель — 1130 л.с., скорость — до 70 км/ч, запас хода — 500 км
Т-90МС имеет всеракурсную многоуровневую защиту от обычных боеприпасов, управляемых артиллерийских снарядов, ПТУР и РПГ. Способен с ходу на высокой скорости преодолевать самые сложные препятствия.
Танк Т-90М «Прорыв», разработанный специалистами "Ростеха", был признан в феврале 2025 года самым высокотехнологичным в зоне военной операции. По данным разработчика, боевая машина не раз подтверждала свои ключевые преимущества в реальных условиях. Ее система управления огнем позволяет быстро поражать цели разного типа, эффективно адаптируясь к изменяющейся обстановке.
Международная выставка вооружений IDEX-2025 будет проходить в столице ОАЭ с 17 по 21 февраля. Предыдущую выставку, состоявшуюся в 2023 году, посетили более 132 тыс. человек из 65 стран.
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