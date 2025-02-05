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14 машин сгорели при пожаре в автохимчистке в Красноярском крае

14 машин сгорели при пожаре в автохимчистке в Красноярском крае
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Четырнадцать машин сгорели в результате пожара в химчистке для автомобилей в поселке городского типа Березовка Красноярского края, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

В министерстве уточнили, что пожарные уже потушили огонь в одноэтажном здании, где находились машины. Пламя, распространившееся на 725 кв. м., тушили 30 пожарных с помощью девяти единиц техники, а сотрудники МЧС эвакуировали две машины.

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В сентябре 2024 года в Подмосковье произошел пожар на парковке в Одинцовском городском округе. Возгорание локализовали на площади 713 кв. м. Пожар произошел в поселке Лесной Городок, столб дыма был виден за несколько километров от места происшествия. Сгорели около 20 автомобилей. Погибли два человека.

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