При пожаре на ферме в Оренбургской области погибли 90 коров и овец

Полсотни коров и сорок овец погибли при пожаре на животноводческая ферме в селе Кульма Оренбургской области, сообщила пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале.

В министерстве уточнили, что огонь распространился на 1 020 кв. м., его тушили десять пожарных, используя пять единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стала «оставленная без присмотра печь».

МЧС также предупредило о необходимости соблюдать меры безопасности при работе с печью. Не нужно оставлять топящуюся печь без присмотра или использовать неисправный прибор. К тому же, следует убедиться, что отступ от горючих конструкций составляет не менее 50 см и не разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями.