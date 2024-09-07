В Подмосковье два человека погибли при пожаре на парковке

Площадь пожара составила 713 кв. м, возгорание локализовали

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Два человека погибли в результате пожара на парковке в Подмосковье, сообщает региональное управление МЧС.

Пожар произошел в Одинцовском городском округе. Возгорание локализовали на площади 713 кв. м

РЕН ТВ сообщал, что пожар произошел в поселке Лесной Городок, столб дыма был виден за несколько километров от места происшествия. Сгорели около 20 автомобилей, сообщил источник «РИА Новости» в экстренных службах.