В Совфеде предупредили об угрозе от новой торговой войны между США и КНР

Между США и Китаем началась новая торговая война, которая невыгодна никому в мире, включая Россию, так как она затронет логистические цепочки по всей земле, заявил в интервью телеканалу «Вместе-РФ» первый зампредседателя Комитета совета федераций по международным делам Андрей Денисов.

По его словам, шесть лет назад это уже доказало первое противостояние двух государств.

Денисов заявил, что возникшая ситуация — это «второй акт той самой «торговой драмы», однако теперь Китай стал сильнее, например «введение пошлин на импорт, на ввоз товаров топливно-энергетической группы — это вообще явление не частое», сказал сенатор. Он пояснил, что эти товары обычно закупаются без пошлин или же пошлины невысокие. По словам Денисова, действие Китая носит демонстративный характер.

Сенатор напомнил, что Китай — крупнейший торговый игрок с оборот внешней торговли в $3 трлн.

Опрошенные РБК эксперты допустили, что Россия может заместить выпадающие из-за тарифов объемы, но отметили, что в текущей ситуации необходимо принимать во внимание санкционные ограничения, которые негативно влияют на востребованность российских сырьевых товаров в Китае,

Ранее в феврале президент США Дональд Трамп ввел десятипроцентные пошлины на всю китайскую продукцию. Пекин объявил об ответных мерах и ввел пошлину в размере тех же десяти процентов на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и пятнадцатипроцентную пошлину на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США. К тому же, Китай начал расследование в отношении Google на предмет предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства. Bloomberg предполагает, что претензии Китая к корпорации могут касаться операционной системы Android, браузера Chrome либо онлайн-рекламы, и называет расследование скорее символическим шагом, поскольку корпорация покинула китайский рынок в 2010-м в связи с конфликтом с правительством, а бизнес в республике ограничен в основном рекламой местных фирм.

Значительная доля товаров из Китая уже облагаются пошлинами на 10% или 25%. Объем китайского экспорта в США превышает $400 млрд, причем Пекин закупает значительно меньше товаров за границей, чем поставляет. Китай отчитался в январе, что его положительное сальдо торгового баланса достигло почти $1 трлн в 2024 году.

Как отмечает New York Times, китайский торговый профицит в 2024-м значительно превысил показатель любой другой страны за последнее столетие.