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Общество ,  
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Иномарка стала причиной конфликта со стрельбой и похищением в Москве

Причиной инцидента со стрельбой и похищением мужчины на западе Москвы стала купленная им ранее иномарка, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что потерпевший — Ислам Хушалаев 2003 года рождения — купил машину, однако она не понравилась родителям, поэтому он позвонил продавцу и назначил встречу.

Хушалаева ищут, добавили в правоохранительных органах.

При этом телеканал «РЕН ТВ» рассказал со ссылкой на свой источник, что, причиной конфликта стал отказ потерпевшего платить за неисправную машину, которую он ранее арендовал.

Заметив поломку в автомобиле, мужчина припарковал его на Кастонаевской улице, куда приехали владельцы автомобиля и потребовали оплатить аренду. После того, как клиент отказался, началась потасовка и стрельба, отметил телеканал.

Дело возбудили по факту стрельбы и похищения человека на западе Москвы
Общество
Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Инцидент произошел вечером 4 февраля.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 126 Уголовного кодекса России — похищение человека.

В столичном управлении следственного комитета уточнили, что во время конфликта между двумя группами мужчин «один из участников произвел выстрелы из травматического оружия в сторону ранее ему знакомых мужчин». Затем одного из участников потасовки «насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении».

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Теги
похищение человека стрельба Москва
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