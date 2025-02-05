Иномарка стала причиной конфликта со стрельбой и похищением в Москве

Причиной инцидента со стрельбой и похищением мужчины на западе Москвы стала купленная им ранее иномарка, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что потерпевший — Ислам Хушалаев 2003 года рождения — купил машину, однако она не понравилась родителям, поэтому он позвонил продавцу и назначил встречу.

Хушалаева ищут, добавили в правоохранительных органах.

При этом телеканал «РЕН ТВ» рассказал со ссылкой на свой источник, что, причиной конфликта стал отказ потерпевшего платить за неисправную машину, которую он ранее арендовал.

Заметив поломку в автомобиле, мужчина припарковал его на Кастонаевской улице, куда приехали владельцы автомобиля и потребовали оплатить аренду. После того, как клиент отказался, началась потасовка и стрельба, отметил телеканал.

Инцидент произошел вечером 4 февраля.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 126 Уголовного кодекса России — похищение человека.

В столичном управлении следственного комитета уточнили, что во время конфликта между двумя группами мужчин «один из участников произвел выстрелы из травматического оружия в сторону ранее ему знакомых мужчин». Затем одного из участников потасовки «насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении».