Иномарка стала причиной конфликта со стрельбой и похищением в Москве
Причиной инцидента со стрельбой и похищением мужчины на западе Москвы стала купленная им ранее иномарка, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Собеседник агентства уточнил, что потерпевший — Ислам Хушалаев 2003 года рождения — купил машину, однако она не понравилась родителям, поэтому он позвонил продавцу и назначил встречу.
Хушалаева ищут, добавили в правоохранительных органах.
При этом телеканал «РЕН ТВ» рассказал со ссылкой на свой источник, что, причиной конфликта стал отказ потерпевшего платить за неисправную машину, которую он ранее арендовал.
Заметив поломку в автомобиле, мужчина припарковал его на Кастонаевской улице, куда приехали владельцы автомобиля и потребовали оплатить аренду. После того, как клиент отказался, началась потасовка и стрельба, отметил телеканал.
Инцидент произошел вечером 4 февраля.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 126 Уголовного кодекса России — похищение человека.
В столичном управлении следственного комитета уточнили, что во время конфликта между двумя группами мужчин «один из участников произвел выстрелы из травматического оружия в сторону ранее ему знакомых мужчин». Затем одного из участников потасовки «насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении».
Читайте РБК в Telegram.
Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
В Узбекистане раскрыли сеть сall-центров, обманывавших россиян
В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries
Посол Украины заявила о готовности Киева обсудить проведение выборов
Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет
Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов
РБК запускает винный салон. Расписание
Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Сына Майкла Джордана арестовали за хранение кокаина
Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США
Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории