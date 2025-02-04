Дело возбудили по факту стрельбы и похищения человека на западе Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы и произошедшего затем похищения мужчины, произошедших вечером 4 февраля на Кастанаевской улице на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.
Там уточнили, что во время конфликта между двумя группами мужчин «один из участников произвел выстрелы из травматического оружия в сторону ранее ему знакомых мужчин». Затем одного из участников потасовки «насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении».
Дело расследуют по ст. 126 Уголовного кодекса России — похищение человека.
На месте происшествия работают криминалисты. Оперативники разыскивают всех участников конфликта, добавили в управлении.
В пресс-службе столичного управления МВД сообщили РБК, что, по предварительным данным, имел место конфликт с применением травматического оружия между водителями машин Hyundai и Mercedes. Водитель Mercedes с пассажирами скрылся с места происшествия.
По сведениям агентства городских новостей «Москва», черный Mercedes был без номеров, в городе объявлен план «Перехват».
Конфликт произошел из-за неисправной арендованной машины, передает РЕН ТВ. Мужчина припарковал автомобиль на Кастанаевской улице, к нему приехали владельцы авто и потребовали оплатить аренду, он отказался, начались потасовка и стрельба. Владельцы арендованной машины увезли мужчину в неизвестном направлении, сообщает канал.
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