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Общество ,  
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Дело возбудили по факту стрельбы и похищения человека на западе Москвы

Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы и произошедшего затем похищения мужчины, произошедших вечером 4 февраля на Кастанаевской улице на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

Там уточнили, что во время конфликта между двумя группами мужчин «один из участников произвел выстрелы из травматического оружия в сторону ранее ему знакомых мужчин». Затем одного из участников потасовки «насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении».

Дело расследуют по ст. 126 Уголовного кодекса России — похищение человека.

Водители двух машин устроили стрельбу на западе Москвы
Общество
Фото:Артем Процюк / РБК

На месте происшествия работают криминалисты. Оперативники разыскивают всех участников конфликта, добавили в управлении.

В пресс-службе столичного управления МВД сообщили РБК, что, по предварительным данным, имел место конфликт с применением травматического оружия между водителями машин Hyundai и Mercedes. Водитель Mercedes с пассажирами скрылся с места происшествия.

По сведениям агентства городских новостей «Москва», черный Mercedes был без номеров, в городе объявлен план «Перехват».

Конфликт произошел из-за неисправной арендованной машины, передает РЕН ТВ. Мужчина припарковал автомобиль на Кастанаевской улице, к нему приехали владельцы авто и потребовали оплатить аренду, он отказался, начались потасовка и стрельба. Владельцы арендованной машины увезли мужчину в неизвестном направлении, сообщает канал.

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Теги
Москва похищение человека стрельба уголовное дело
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