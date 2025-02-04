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Общество ,  
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В Роспотребнадзоре порекомендовали меры профилактики против бокавируса

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

За «последние годы» вирусологи обнаружили новый возбудитель респираторных болезней — бокавирус, симптомами которого являются «кашель, насморк, повышение температуры до 38-40 °С, затрудненное дыхание, диарея, рвота, конъюнктивит», сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Калужской области.

В ведомстве уточнили, что бокавирус вызывает заболевания верхних и нижних дыхательных путей, а именно ринит, острый отит, тонзиллит, фарингит, ларинготрахеит, пневмонию, бронхиолит и бронхит.

Роспотребнадзор также предупредил, что бокавирусная инфекция может быть смешанной с аденовирусной инфекцией, гриппом, парагриппом и РС-вирусной инфекцией. Такое заболевание часто дает осложнения и долго лечится.

Ведомство отметило, что человек может заразиться воздушно-капельным или фекально-оральным путем и порекомендовало соблюдать меры профилактики. Например, мыть руки, не встречаться лично с зараженными людьми, правильно питаться, высыпаться, заниматься спортом.

Инфекционист Минздрава рассказал, как не заразиться метапневмовирусом
Общество
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В январе управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщило об активном росте заболеваемости метапневмовирусом, в частности среди детей в возрасте 14 лет и младше. Больше всего случаев заражения было зарегистрировано в северных провинциях страны.

«Данный вирус знаком и жителям Российской Федерации, для метапневмовирусной инфекции характерны сезонные подъемы заболеваемости. На 51-й неделе 2024 года доля метапневмовируса составила 0,1% в структуре возбудителей ОРВИ, что ниже по сравнению с аналогичной неделей 2023 года (0,8%)», — отметил позже нештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

По его словам для предотвращения заражения метапневмовирусом необходимо соблюдать стандартные меры профилактики ОРВИ. В частности, он рекомендовал мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками, содержащими спирт, не прикасаться к лицу грязными руками, регулярно проветривать помещения, а также избегать общения с людьми, имеющими симптомы ОРВИ, и в целом мест массового пребывания.

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