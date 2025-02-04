 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Падение режима Асада ,  
0 

Эрдоган принял в Анкаре временного президента Сирии

Сюжет
Падение режима Асада
Реджеп Тайип Эрдоган и Абу Мухаммад аль-Джулани
Реджеп Тайип Эрдоган и Абу Мухаммад аль-Джулани (Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре назначенного президентом Сирии в переходный период лидера группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммеда аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа), сообщает турецкое агентство Anadolu Ajansı.

Переговоры между главами проходят в президентском комплексе за закрытыми дверями. Кроме этого, супруга президента Турции Эмине Эрдоган провела встречу с женой нынешнего главы Сирии Латифой Эль Дуруби.

Как отмечало издание Türkiye, президента Сирии пригласил сам Эрдоган, это первая встреча лидеров двух стран с начала войны в Сирии в 2011 году.

По данным газеты, аль-Шараа обсудит с Эрдоганом борьбу с курдскими отрядами самообороны, группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ; признана террористической и запрещена в России) и Израилем, а также восстановление Сирии и открытие транспортных маршрутов. В ходе встречи стороны подпишут «критически важные соглашения».

Временный президент Сирии совершил первый зарубежный визит. Видео
Политика

Ранее утром Эрдоган заявил, что сам планирует посетить Сирию до праздника Рамадан, который начинается в этом году 28 февраля.

Это вторая поездка временного президента Сирии за границу. Его первый зарубежный визит прошел в Саудовской Аравии 2 февраля. У Абу Мухаммеда аль-Джулани и у главы МИДа правительства Сирии Асаада аль-Шайбани была запланирована встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Группировка ХТШ пришла к власти в Сирии в начале декабря 2024 года после свержения бывшего главы Башара Асада в результате наступления, он получил убежище в России.

В конце января 2025 года Абу Мухаммеда аль-Джулани назначили на пост президента Сирии в переходный период. В стране также были распущены народный совет (парламент), армия, все службы безопасности и ополчения. Кроме того, было отменено действие Конституции.

Читайте РБК в Telegram.

Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В Узбекистане раскрыли сеть сall-центров, обманывавших россиян

В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries

Посол Украины заявила о готовности Киева обсудить проведение выборов

Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет

Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов

РБК запускает винный салон. Расписание

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сына Майкла Джордана арестовали за хранение кокаина

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Персоны
Абу Мухаммед аль-Джулани Сирия Турция визит Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Материалы по теме
Временный президент Сирии совершил первый зарубежный визит. Видео
Политика
Глава МИД Израиля назвал новые власти Сирии «вежливыми джихадистами»
Политика
В Сирии назначили временного президента и распустили армию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 102,69 (+0,19) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 98,53 (-1,41) Инвестиции, 18:02
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 22:10
Как ЕС подготовился к торговой войне с ТрампомПолитика, 21:52
СКА разгромно проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ с 11 шайбамиСпорт, 21:52
Индия подписала контракт с Россией на закупку противокорабельных ракетПолитика, 21:40
Президент ЮАР поговорил с Маском после обвинений в «геноциде» белыхПолитика, 21:39
Главу ростовского минфина арестовали по делу о превышении полномочийОбщество, 21:37
Водители двух машин устроили стрельбу на западе МосквыОбщество, 21:28
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Гол Соболева принес «Зениту» ничью в матче с ЦСКА в Зимнем кубке РПЛСпорт, 21:27
Эрдоган принял в Анкаре временного президента СирииПолитика, 21:26
Тренер «Спартака» побил клубный рекорд благодаря победе над «Локомотивом»Спорт, 21:22
Около десяти человек погибли при стрельбе в шведской школеОбщество, 21:19
Казахстан опубликовал переговоры пилотов упавшего лайнера AZALПолитика, 20:45
Подозреваемый в убийстве своего пасынка в Черняховске дал показанияОбщество, 20:43
В России начали разработку единых учебников по русскому языкуОбщество, 20:42