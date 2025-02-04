Эрдоган принял в Анкаре временного президента Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре назначенного президентом Сирии в переходный период лидера группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммеда аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа), сообщает турецкое агентство Anadolu Ajansı.
Переговоры между главами проходят в президентском комплексе за закрытыми дверями. Кроме этого, супруга президента Турции Эмине Эрдоган провела встречу с женой нынешнего главы Сирии Латифой Эль Дуруби.
Как отмечало издание Türkiye, президента Сирии пригласил сам Эрдоган, это первая встреча лидеров двух стран с начала войны в Сирии в 2011 году.
По данным газеты, аль-Шараа обсудит с Эрдоганом борьбу с курдскими отрядами самообороны, группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ; признана террористической и запрещена в России) и Израилем, а также восстановление Сирии и открытие транспортных маршрутов. В ходе встречи стороны подпишут «критически важные соглашения».
Ранее утром Эрдоган заявил, что сам планирует посетить Сирию до праздника Рамадан, который начинается в этом году 28 февраля.
Это вторая поездка временного президента Сирии за границу. Его первый зарубежный визит прошел в Саудовской Аравии 2 февраля. У Абу Мухаммеда аль-Джулани и у главы МИДа правительства Сирии Асаада аль-Шайбани была запланирована встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
Группировка ХТШ пришла к власти в Сирии в начале декабря 2024 года после свержения бывшего главы Башара Асада в результате наступления, он получил убежище в России.
В конце января 2025 года Абу Мухаммеда аль-Джулани назначили на пост президента Сирии в переходный период. В стране также были распущены народный совет (парламент), армия, все службы безопасности и ополчения. Кроме того, было отменено действие Конституции.
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