Эрдоган запланировал визит в Сирию перед Рамаданом

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Murat Kula / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган до начала праздника Рамадан посетит Сирию, сообщает газета Türkiye.

Рамадан в этом году начнется с заходом солнца 28 февраля.

Визит Эрдогана станет ответным, так как 4 февраля в Турцию должен прибыть лидер сирийской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа), назначенный президентом Сирии на переходный период. Он приедет по приглашению турецкого президента, это первая встреча лидеров двух стран с начала войны в Сирии в 2011 году.

По информации Türkiye, Шараа будет обсуждать с Эрдоганом борьбу с курдскими отрядами самообороны, группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ; признана террористической и запрещена в России) и Израилем, а также восстановление Сирии и открытие транспортных маршрутов. В ходе встречи стороны подпишут «важные критические соглашения», отмечает газета.

В конце октября 2024 года сирийские повстанцы начали наступление в Сирии. В ночь на 8 декабря они захватили Дамаск и свергли президента Башара Асада. Он бежал из страны и вместе с семьей получил убежище в России. Анкара, не признававшая Асада, поддержала пришедшую к власти ХТШ.

В начале января газета Hürriyet сообщила, что Эрдоган угрожает начать вместе с нынешними сирийскими властями операцию против активизировавшихся в Сирии курдских отрядов в том случае, если они не сложат оружие. Турция рассматривает курдскую автономию в качестве террористической организации и опасается, что самоуправление курдов в Сирии может усилить сепаратистское движение этого народа на турецкой территории.