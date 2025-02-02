Временный президент Сирии совершил первый зарубежный визит. Видео

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Назначенный президентом Сирии в переходный период лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа) прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, совершив свою первую поездку за границу. Об этом сообщает CNN Arabic.

Как пишет The Guardian, он приземлился в Эр-Рияде вместе с главой МИДа своего правительства Асаадом аль-Шайбани. Во время поездки у них запланирована встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Абу Мухаммеда аль-Джулани назначили на пост президента Сирии в переходный период 29 января. В стране также были распущены народный совет (парламент), армия, все службы безопасности и ополчения. Кроме того, отменено действие Конституции.

В ноябре 2024 года повстанцы, возглавляемые ХТШ, начали наступление на сирийскую армию. В ночь на 8 декабря они взяли Дамаск, а затем объявили о свержении Башара Асада. Президент Сирии покинул пост и страну и получил убежище в России. Главой переходного правительства назначили Мухаммеда аль-Башира, он пробудет на посту до 1 марта 2025 года.