Кураев рассказал о ночи в каталажке в Грузии и депортации из страны
Протодиакон Андрей Кураев (включен Минюстом России в реестр иноагентов), лишенный сана патриархом Кириллом в 2023 году, в беседе с РБК рассказал, в каких условиях ему пришлось провести ночь в Тбилиси. Туда он прилетел, чтобы прочитать лекцию, однако был депортирован из страны, и ему запретили въезжать туда в течение трех лет.
«Вот я подхожу к пограничному посту, берут мой паспорт и начинается некая задержка. Берут, не отдают, штамп не ставят. Через 5 минут я начинаю спрашивать, в чем дело. Почему-то все пограничники перестали понимать русский язык. А кроме того, со мной был стюард. У меня проблемы с ногами, и поэтому я просил сопровождения, чтобы в коляске меня везли. В конце концов, мне пояснили, что это техническая проблема. Техническая проблема не с моим паспортом, не со мною, а в их компьютерной системе», — пояснил Кураев.
По его словам, ни у кого из других пассажиров с паспортами различных государств подобных проблем не возникло, тогда как грузинские пограничники сообщили ему о возникшей «технической проблеме»
Через час ему представили приказ о депортации на грузинском и английском языках. В графе о причине депортации отмечено «другие обстоятельства», но не указано какие. «И устно тоже никаких пояснений. И срок тоже, насколько этот запрет действует, не указан», — добавил Кураев.
Из-за опоздания на обратный рейс ему пришлось ждать следующего. Кураев предупредил грузинского офицера, что сможет самостоятельно покрыть расходы на ожидание и возращение домой, но его отвели некую «каталажку без окон и дверей», которая закрывается на ключ, и выйти оттуда уже было нельзя.
«Там есть две комнаты. К счастью, несмежные. Есть женская, есть мужская часть. В мужском изоляторе стоят нары, шконки, на которые брошены матрасы, но нет ни подушек, ни одеял, ни постельного белья», — поделился священнослужитель.
По его рассказу, в коридоре постоянно присутствуют полицейские, все время горит свет. Телефон отобрали, фотографировать запретили. Сотрудники полиции вежливы, но «к сожалению, сообщали неаутентичную информацию постоянно».
«Из плюсов то, что все-таки, прежде чем забрать телефон, мне сказали, если вам надо, есть минутка кому-то позвонить, скажите, где вы, что», — отметил Кураев.
Паспорт без отметок и телефон ему вернули уже в самолете по дороге домой.
Выступление священнослужителя должно было пройти в Университете Сулхан-Саба Орбелиани, где Кураев планировал прочитать лекцию на тему «Секретная история РПЦ: сто лет в автокефальном расколе (1460-1560)». В это время московская церковь находилась в расколе, а центр русской церкви де-юре был в принадлежавшем Великому княжеству Литовскому Киеве.
Он отметил, что ездил в этот университет в сентябре 2024 года с той же лекцией, и тогда «все было хорошо». Кураев добавил, что в текущем году анонсировал свое выступление заранее, тогда как «мудрые люди советовали ему не рассказывать о своих планах».
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