В Грузии сообщили об отзыве членов делегации из ПАСЕ

Шалва Папуашвили (Фото: parliament.ge)

Власти Грузии отозвали членов делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает официальный сайт «Первого канала Грузинского телевидения».

По его словам, он ожидает, что ПАСЕ вернется к своим изначальным ценностям демократии и суверенитета.

«В состав делегации вошли: Тея Цулукиани, Гиви Миканадзе, Мариам Лашхи, все три фракции от «Грузинской мечты» и Эка Сепашвили от парламентской политической партии, группа «Власть народа», а также Леван Мачавариани, Рати Ионатамишвили и Звиад Шаламберидзе из резервной команды, все из которых являются членами фракции «Грузинская мечта», были исключены из делегации», — заявил глава парламентского комитета по внешним связям и член «Грузинской мечты» Николоз Самхарадзе.

При этом он отметил, что делегацию не распустили, а просто отозвали ее членов. Представители делегации также в индивидуальном порядке обратились к председателю ПАСЕ Теодоросу Русополосу по поводу прекращения своих полномочий.

Ранее, 29 января, власти Грузии сообщили, что парламентская делегация страны прекращает свою работу в ПАСЕ из-за принятой в организации резолюции, которая призывает провести в стране новые выборы. По словам вице-спикера грузинского парламента Теу Цулукиани, Грузия останется членом Совета Европы, но не вернется к работе до того момента, пока в отношении нее не прекратятся провокации.

Ранее ПАСЕ поддержала резолюцию по Грузии и ограничила полномочия ее делегации до апреля 2025 года.

Выборы президента страны прошли 14 декабря 2024 года. На них победил Михаил Кавелашвили от «Грузинской мечты», он был единственным кандидатом на этот пост. С начала выборов президента у здания парламента проходили протесты.

Совет Европы действует с 1949 года. В фокусе его интересов — права человека, демократия и верховенство закона. Главная задача этой организации в том, чтобы все страны-члены действовали в общем правовом пространстве, которое опирается на Европейскую конвенцию прав человека. Сегодня в Совет Европы входит 46 государств. Основные органы СЕ — Комитет министров, Парламентская ассамблея, Европейский суд по правам человека (контролирует соблюдение конвенции странами СЕ), комиссариат по правам человека и Конгресс местных и региональных властей. Среди консультативных органов — Венецианская комиссия, которая отвечает за вопросы, связанные с конституционным правом.