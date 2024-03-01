«Ъ»: более 80 «мертвых душ» обнаружено при проверке академии ВКС при Минобороны

«Ъ» узнал о деле из-за «мертвых душ» в академии ВКС при Минобороны

Более 80 «мертвых душ» обнаружено при проверке Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского при Минобороны, задержаны четыре преподавателя, которые уже признали вину, узнал «Ъ». Ущерб от их действий составил 8,4 млн руб.

Фото: Anatoly Maltsev / EPA / ТАСС

Свыше 80 «мертвых душ» было обнаружено при проверке опытно-конструкторских работ (ОКР), выполненных Военно-космической академией им. А. Ф. Можайского по заказам Минобороны, выяснил «Коммерсантъ».

Группу мошенников из числа преподавателей военно-космической академии выявили сотрудники главного военного следственного управления СКР, проверяя материалы ФСБ и прокуратуры. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

В материалах дела, по данным источников «Коммерсанта», говорится, что группа злоумышленников действовала в период с 2021 по конец 2023 года. Выполняя в рамках контрактов с военным ведомством ОКР «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП», сотрудники академии включили в число соисполнителей проектов данные в отношении 82 работников научно-учебного центра вуза, которые реального участия в них не принимали. На «мертвые души» было выписано 8,4 млн руб., которые участники махинаций присвоили, потратив «по своему усмотрению».

По данным «Коммерсанта», в рамках расследования сотрудники ГСУ СКР задержали начальника кафедры сетей и систем связи космических комплексов, доктора технических наук, профессора Кирилла Цветкова, начальника кафедры космической радионавигации, доктора технических наук, доцента Андрея Назарова, заместителя последнего Владимира Авдеева и преподавателя Артемия Павлова. Все они признали свою причастность к хищениям и были отправлены под домашний арест.

Начальник академии генерал-майор Анатолий Нестечук заявил «Коммерсанту», что ему ничего не известно о хищениях. «У нас все нормально», — добавил руководитель военного вуза.

Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского, входящая в состав ВКС — одно из старейших высших военных учебных заведений России, созданное по указу Петра I в 1712 году. Это было первое в стране военно-учебное заведение, в котором осуществлялось политехническое обучение. В настоящее время академия имеет 12 факультетов, в том числе факультет конструкции летательных аппаратов, факультет систем управления ракетно-космических комплексов, а также факультет сбора и обработки информации. В ноябре 2021 года президент Владимир Путин «за заслуги в укреплении обороноспособности страны» наградил академию орденом Жукова.

В декабре прошлого года Басманный суд Москвы по просьбе следствия арестовал генерального директора НПП «Геофизика-космос» (крупнейшее российское предприятие в космической отрасли) Евгения Фомичева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Информация по делу не раскрывалась.

Статья о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) грозит лишением свободы на десятилетний срок и штрафом до 1 млн руб.



В начале 2022 года у «Геофизика-космос» образовался долг в 3,6 млн руб. перед 704 сотрудниками, которым не выплатили зарплату за февраль. Госинспекция по труду спустя два месяца добилась полной выплаты долга, организации вынесли предостережение.