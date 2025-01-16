Бывшего главу района в Дагестане задержали за мошенничество

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Бывший глава Дахадаевского района Республики Дагестан задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Дагестан.

Следствие подозревает бывшего главу района в том, что он незаконно переоформил право аренды четырех земельных участков на подконтрольное ему юридическое лицо ООО «Лоза». Земельные участки сельскохозяйственного назначения находятся в собственности республики и расположены на территориях Дербентского и Каякентского районов. Общая площадь участков составляет 1916 Га, а стоимость превышает 164 млн руб.

По материалам местного УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает СК, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о мере пресечения. Расследование дела продолжается.

В июле 2024 года в Дагестане арестовали экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сыновья которого участвовали в террористических атаках в Дербенте и Махачкале. Омарова обвинили в отмывании денег и мошенничестве (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 и ч. 3 ст. 159 УК).

По версии следствия, Омаров, будучи главой района, вместе с генеральным директором компании, занимающейся строительными работами, и другими лицами в 2021 году незаконно обратил в собственность организации участок площадью 264 кв. м с возведенным на нем домом. Все это стоило более 2,4 млн руб. Позднее они легализовали это имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо.