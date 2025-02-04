 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

El País узнала о запрете миссиям ООН на Украине получать деньги из США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Salah Malkawi / Getty Images
Фото: Salah Malkawi / Getty Images

Учреждения ООН на Украине получили внутреннее уведомление с требованием не подписывать никаких новых документов, которые предусматривают финансирование со стороны США. Об этом сообщает испанская газета El País со ссылкой на источники.

По данным издания, меры приняты на фоне решения президента США Дональда Трампа заморозить финансирование программ международной помощи USAID на 90 дней. Помимо прочего решение Вашингтона повлияло на многочисленные проекты ООН. Так, например, в сфере защиты прав человека 80% финансирования поступало именно от USAID.

Некоторые неправительственные организации на Украине проинформировали ООН, что распустили своих сотрудников из-за невозможности платить зарплату. Сейчас миссия ООН на Украине анализирует, какие проекты для страны критически важны, чтобы они продолжили работу, несмотря на возникшие трудности с финансированием. Источники издания отмечают, что связанные с детьми программы не будут затронуты.

Особенно заморозка помощи от США коснулась сферы культуры и СМИ, где свыше 100 организаций остались без средств.

Маск назвал USAID преступной организацией, которой «пора умереть»
Политика
Илон Маск

20 января 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. За этот срок их оценят на предмет «эффективности и соответствия внешней политике Соединенных Штатов». В 2023 году по линии USAID было выделено $42,5 млрд.

После того как Трамп и глава Space X Илон Маск согласились ликвидировать USAID, штаб-квартира агентства в Вашингтоне была закрыта, а со стен здания удалены логотипы и фотографии, рассказывающие о деятельности организации. Кроме того, прекратили работу сайт и аккаунт агентства в X.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries

Путин подписал закон о повышении порога собираемости взносов на капремонт

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Книгоиздатели заявили о дефиците материалов для красивых обложек

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
ООН USAID США
Материалы по теме
Трамп назначил госсекретаря Рубио главой приостановившего работу USAID
Политика
Штаб-квартира USAID в Вашингтоне закрылась после заявлений Маска и Трампа
Политика
Маск назвал USAID преступной организацией, которой «пора умереть»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 102,49 (+0,36) Инвестиции, 03 фев, 18:59 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 99,94 (+2,13) Инвестиции, 03 фев, 18:59
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 12:58
Кремль пообещал защищать дипсобственность в Польше от посягательствПолитика, 12:56
Госзаказ: 5 действий, которые грозят исполнителю уголовным преследованиемPro, 12:55
IIHF продлила отстранение сборной России по хоккеюСпорт, 12:43
В ФШР назвали «полной ерундой» призыв Карлсена к отставке ДворковичаСпорт, 12:41
Песков назвал героем погибшего на спецоперации вице-губернатора ПриморьяПолитика, 12:39
Суд принял иск художницы «Ежика в тумане» к Банку РоссииОбщество, 12:38
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Сабрина Карпентер, Чаппелл Рон, Чарли XCX и Doechii: новые лица «Грэмми»Life, 12:34
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 12:33
«Я в ярости»: что гнев говорит о вас и надо ли его сдерживатьPro, 12:27
El País узнала о запрете миссиям ООН на Украине получать деньги из СШАПолитика, 12:25
Кремль назвал очевидным продолжение США военной помощи УкраинеПолитика, 12:21
Песков пообещал потратить дополнительные усилия для допуска России на ОИСпорт, 12:21
Deep Research от OpenAI: что умеет и как пользоватьсяИндустрия 4.0, 12:20