El País узнала о запрете миссиям ООН на Украине получать деньги из США

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Учреждения ООН на Украине получили внутреннее уведомление с требованием не подписывать никаких новых документов, которые предусматривают финансирование со стороны США. Об этом сообщает испанская газета El País со ссылкой на источники.

По данным издания, меры приняты на фоне решения президента США Дональда Трампа заморозить финансирование программ международной помощи USAID на 90 дней. Помимо прочего решение Вашингтона повлияло на многочисленные проекты ООН. Так, например, в сфере защиты прав человека 80% финансирования поступало именно от USAID.

Некоторые неправительственные организации на Украине проинформировали ООН, что распустили своих сотрудников из-за невозможности платить зарплату. Сейчас миссия ООН на Украине анализирует, какие проекты для страны критически важны, чтобы они продолжили работу, несмотря на возникшие трудности с финансированием. Источники издания отмечают, что связанные с детьми программы не будут затронуты.

Особенно заморозка помощи от США коснулась сферы культуры и СМИ, где свыше 100 организаций остались без средств.

20 января 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. За этот срок их оценят на предмет «эффективности и соответствия внешней политике Соединенных Штатов». В 2023 году по линии USAID было выделено $42,5 млрд.

После того как Трамп и глава Space X Илон Маск согласились ликвидировать USAID, штаб-квартира агентства в Вашингтоне была закрыта, а со стен здания удалены логотипы и фотографии, рассказывающие о деятельности организации. Кроме того, прекратили работу сайт и аккаунт агентства в X.