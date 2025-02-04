Посол Андреев: в Польше после применения «Орешника» не поняли, что это за оружие

Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России «Орешника»

Сергей Андреев (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Власти Польши после применения Россией новой баллистической ракеты «Орешник» «сделали вид, что то ли не поняли, о каком оружии идет речь, то ли не обратили внимания», заявил «РИА Новости» российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

При этом дипломат уверен, что и политическое, и военное руководство страны «вполне осознает» последствия появления у российской стороны нового вооружения «такой мощности».

«Орешник» — ракета средней дальности. Впервые о ней стало известно в середине ноября прошлого года, когда об ударе по объекту военно-промышленного комплекса в украинском городе Днепре объявил президент России Владимир Путин. Он тогда отметил, что массированное применение ракет «Орешник» по мощи «сопоставимо с применением ядерного оружия»

Предельная дальность ракеты — 5500 км, она развивает скорость до 10 Махов (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. Согласно официальным данным, сбить «Орешник» можно только на начальной стадии полета, а когда боевые блоки развивают максимальную скорость, перехватить его невозможно.