На Украине хакеры взломали телеэфир и «предупредили» об ударе «Орешником»
На Украине хакеры взломали телевизионные каналы и «предупредили» об ударе «Орешником» в ближайшие часы, сообщает «Страна.ua».
В частности, фейковое оповещение об угрозе удара транслировалось на канале «1+1».
«Орешник» — российская баллистическая ракета средней дальности. Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года — из сообщения президента России Владимира Путина об ударе по военно-промышленному комплексу в городе Днепре. Это стало ответом на удары по российским регионам западными дальнобойными ракетами.
26 декабря Путин заявил, что Россия не спешит применить «Орешник» снова, хотя и может это сделать в случае необходимости. По его словам, Россия «всегда отвечает зеркально».
Ранее в декабре украинский провайдер телекоммуникационных услуг «Триолан» также подвергся атаке хакеров: на нескольких его телеканалах в эфире прозвучали призывы уехать в Россию.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов