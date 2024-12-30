На Украине хакеры взломали телеэфир и «предупредили» об ударе «Орешником»

На Украине хакеры взломали телевизионные каналы и «предупредили» об ударе «Орешником» в ближайшие часы, сообщает «Страна.ua».

В частности, фейковое оповещение об угрозе удара транслировалось на канале «1+1».

«Орешник» — российская баллистическая ракета средней дальности. Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года — из сообщения президента России Владимира Путина об ударе по военно-промышленному комплексу в городе Днепре. Это стало ответом на удары по российским регионам западными дальнобойными ракетами.

26 декабря Путин заявил, что Россия не спешит применить «Орешник» снова, хотя и может это сделать в случае необходимости. По его словам, Россия «всегда отвечает зеркально».

Ранее в декабре украинский провайдер телекоммуникационных услуг «Триолан» также подвергся атаке хакеров: на нескольких его телеканалах в эфире прозвучали призывы уехать в Россию.