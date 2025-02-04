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Жителя Калининградской области заподозрили в убийстве 7-летнего пасынка

Жителя Калининградской области заподозрили в убийстве 7-летнего пасынка
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Жителя города Черняховск в Калининградской области задержали по подозрению в убийстве семилетнего пасынка, сообщает пресс-служба управления СК по региону.

Ребенок ушел из дома вечером 2 февраля после ссоры с родителями. Мальчик не пришел домой на следующий день, его мать обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до пожизненного.

В поисках школьника участвовали полицейские, волонтеры и кинологи с собаками.

Позднее по подозрению в убийстве ребенка задержали его отчима.

«По предварительным данным, мать мальчика участия в совершении указанного преступления не принимала», — говорится в сообщении СК. Тело мальчика мужчина спрятал, на место выехали следователи и криминалисты.

Суд арестовал отца, подозреваемого в убийстве четверых детей под Тверью
Общество
Фото:Семен Саливанчук / Shutterstock

28 декабря в Тверской области обнаружили тела четверых детей. Mash писал, что их нашла мать, которая спустилась со второго этажа на шум. В убийстве заподозрили отца.

СК возбудил дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух и более лиц. Подозреваемый пытался покончить с собой, его доставили в больницу. 9 января мужчина скончался.

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Теги
Калининградская область убийство ребенка домашнее насилие
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