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Общество ,  
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Суд арестовал отца, подозреваемого в убийстве четверых детей под Тверью

Фото: Семен Саливанчук / Shutterstock
Фото: Семен Саливанчук / Shutterstock

Суд по ходатайству следственных органов арестовал отца четверых детей, которые были убиты утром 28 декабря в частном доме в СНТ «Межурка» в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

«Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Следователи показали дом под Тверью, где отец убил четырех детей
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Утром 28 декабря тела четверых детей обнаружили в частном доме в СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Следователи подозревают в убийстве детей их отца. После преступления он попытался покончить с собой, его доставили в реанимацию.

СК возбудил дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух и более лиц. Максимальное наказание по ней — пожизненное заключение.

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