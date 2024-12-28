Суд арестовал отца, подозреваемого в убийстве четверых детей под Тверью

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Суд по ходатайству следственных органов арестовал отца четверых детей, которые были убиты утром 28 декабря в частном доме в СНТ «Межурка» в Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

«Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Утром 28 декабря тела четверых детей обнаружили в частном доме в СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Следователи подозревают в убийстве детей их отца. После преступления он попытался покончить с собой, его доставили в реанимацию.

СК возбудил дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух и более лиц. Максимальное наказание по ней — пожизненное заключение.