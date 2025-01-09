 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер мужчина, обвиняемый в убийстве четверых детей в Тверской области

Обвиняемый в убийстве четверых детей в Тверской области отец умер в больнице
Фото: Управление МВД России по Тверской области
Фото: Управление МВД России по Тверской области

Обвиняемый в убийстве четверых детей в Тверской области мужчина умер в больнице, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Об этом также рассказал собеседник РЕН ТВ.

Мужчину госпитализировали после попытки суицида.

«Мужчина скончался. Дело продолжает расследоваться», — сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

Тела четверых детей нашли утром 28 декабря в частном доме в СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа Тверской области. Mash писал, что их обнаружила мать, которая спустилась со второго этажа на шум. В их убийстве заподозрили отца. Сам он пытался покончить с собой, но его остановили и доставили в больницу.

Всего в семье было шестеро детей.

Умер мужчина, обвиняемый в убийстве четверых детей в Тверской области
Video

Гильдия актеров США объявила номинантов, среди них Юра Борисов

Команда Трампа предупредила Данию о серьезном настрое насчет покупки Гренландии

Симоньян сообщила о клинической смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна

Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС

Hongqi запатентовал спортивный кабриолет

Каким будет 2025 год для российского виноделия

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Кто возглавит «Крылья Советов» после скандала

Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году

Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Тверская область убийство Дети новости
Материалы по теме
Следователи показали дом под Тверью, где отец убил четырех детей
Общество
Суд арестовал отца, подозреваемого в убийстве четверых детей под Тверью
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Как создать практичный и экологичный сад на загородной территорииРБК Компании, 12:00
ФАС объяснила особенности рекламы винных туров в РоссииВино, 11:55
Несколько голливудских звезд потеряли дома при пожаре в КалифорнииОбщество, 11:54
В Приднестровье рассказали о случаях смерти пытавшихся согреться людейПолитика, 11:53
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 11:44
Пушилин сообщил о планах восстановить КураховоПолитика, 11:42
Губернатор рассказал об обстановке на пожаре в Энгельсе после атаки БПЛАОбщество, 11:42
Новогодние скидки 55% заканчиваются
Успейте выгодно оформить подписку РБК Pro
Купить со скидкой
Российские суды за год вынесли более 50 приговоров иностранным наемникамПолитика, 11:37
Биткоин утратил рост с начала 2025 года. Что случилось на крипторынкеКрипто, 11:35
Как эволюционировал рынок снеков ИндииОтрасли, 11:32
Названы застройщики с наибольшими объемами строительства жилья в МосквеНедвижимость, 11:31
Умер мужчина, обвиняемый в убийстве четверых детей в Тверской областиОбщество, 11:26
Основатель «Суточно.ру» заявил о планах провести IPOБизнес, 11:24
В Англии запретили регбисту выходить на поле с российским флагомСпорт, 11:19