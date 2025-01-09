Умер мужчина, обвиняемый в убийстве четверых детей в Тверской области

Обвиняемый в убийстве четверых детей в Тверской области отец умер в больнице

Фото: Управление МВД России по Тверской области

Обвиняемый в убийстве четверых детей в Тверской области мужчина умер в больнице, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Об этом также рассказал собеседник РЕН ТВ.

Мужчину госпитализировали после попытки суицида.

«Мужчина скончался. Дело продолжает расследоваться», — сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

Тела четверых детей нашли утром 28 декабря в частном доме в СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа Тверской области. Mash писал, что их обнаружила мать, которая спустилась со второго этажа на шум. В их убийстве заподозрили отца. Сам он пытался покончить с собой, но его остановили и доставили в больницу.

Всего в семье было шестеро детей.

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