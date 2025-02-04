Трамп похвалил еще одного российского хоккеиста вслед за Овечкиным

Дональд Трамп и игроки Florida Panthers (Фото: FlaPanthers / X)

Российский хоккеист, вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в будущем должен стать членом Зала хоккейной славы в Торонто, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с хоккеистами, тренерским штабом и персоналом команды.

Ранее «Флорида Пантерз» стала чемпионом Национальной хоккейной лиги по итогам сезона-2023/24.

«Это была настоящая битва от начала и до конца. Еще интереснее она была благодаря голкиперу Сергею Бобровскому. Он был невероятен!» — сказал Трамп, после чего пожал россиянину руку.

Президент США заявил, что Бобровский был «хорош» и должен оказаться в Зале хоккейной славы. Хоккеист проделал «потрясающую работу», а давление в ходе матча на него было огромным, добавил Трамп.

После инаугурации в январе Трамп назвал нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина «великим игроком». Политик выступал на домашней для «Вашингтон Кэпиталз» Capital One Arena. Президент США также назвал великолепными владельцев этой площадки, а команду — очень успешной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Трамп воспринимает Овечкина как «великого хоккеиста американского хоккея», и к российской аудитории эти слова не имели отношения.