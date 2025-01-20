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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В Кремле прокомментировали слова Трампа об Овечкине

Песков прокомментировал слова Трампа о «великом игроке» Овечкине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп, выступая на арене «Вашингтона», назвал Овечкина великим игроком. Дмитрий Песков на вопрос о том, не заигрывал ли Трамп с российской аудиторией, заявил, что Овечкина отметили как игрока американского хоккея
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Слова избранного президента США Дональда Трампа о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине были адресованы местной аудитории, а не российской, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Трамп, выступая с речью на домашней арене «Вашингтона» в рамках Make America Great Again Victory Rally, отметил успехи клуба НХЛ и назвал Овечкина великим игроком.

«Его воспринимают как великого хоккеиста американского хоккея. К нашей аудитории это никакого отношения не имеет», — сказал Песков «Спорт-Экспрессу» на вопрос о том, являются ли слова Трампа заигрыванием с российской аудиторией или сигналом о возможном допуске спортсменов.

Трамп назвал Овечкина великим игроком
Спорт

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила Vseprosport, что Овечкин «действительно великий спортсмен и без всякого Трампа», а новый президент США просто «зафиксировал то, что давно всему миру известно и понятно».

Овечкин всю карьеру в НХЛ провел в «Вашингтоне» и в 2018-м выиграл с ним Кубок Стэнли. В этом сезоне команда лидирует в регулярном чемпионате, а 39-летнему Овечкину остался 21 гол, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) и стать лучшим снайпером в истории лиги.

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Персоны
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Александр Овечкин Дональд Трамп
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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