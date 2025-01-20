В Кремле прокомментировали слова Трампа об Овечкине
Слова избранного президента США Дональда Трампа о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине были адресованы местной аудитории, а не российской, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Трамп, выступая с речью на домашней арене «Вашингтона» в рамках Make America Great Again Victory Rally, отметил успехи клуба НХЛ и назвал Овечкина великим игроком.
«Его воспринимают как великого хоккеиста американского хоккея. К нашей аудитории это никакого отношения не имеет», — сказал Песков «Спорт-Экспрессу» на вопрос о том, являются ли слова Трампа заигрыванием с российской аудиторией или сигналом о возможном допуске спортсменов.
Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила Vseprosport, что Овечкин «действительно великий спортсмен и без всякого Трампа», а новый президент США просто «зафиксировал то, что давно всему миру известно и понятно».
Овечкин всю карьеру в НХЛ провел в «Вашингтоне» и в 2018-м выиграл с ним Кубок Стэнли. В этом сезоне команда лидирует в регулярном чемпионате, а 39-летнему Овечкину остался 21 гол, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) и стать лучшим снайпером в истории лиги.
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