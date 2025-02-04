Переселением в Россию заинтересовались более 20 тыс. граждан Латвии

Способами переезда в Россию интересуются более 20 тыс. латвийцев, заявил в интервью «РИА Новости» временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

По его словам, 20 тыс. обращений дипломатам поступило в течение года. Некоторым интересен механизм действия указа президента России Владимира Путина о переселении в страну иностранцев, разделяющих традиционные взгляды.

«В последнее время мы фиксируем резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в нашу страну, реализуемых посольством совместно с представительством МВД России в Риге», — сказал Касаткин.

Прежде возможность переехать в Россию рассматривали лишь несколько тысяч граждан страны, отметил временный поверенный.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки гражданам, которые разделяют российские традиционные ценности. Согласно документу, иностранцы смогут получать разрешение на временное проживание (ВНЖ) на три месяца вне квоты и без необходимости подтверждать владение русским языком, знание российской истории и законодательства, если они не согласны с идеологическим курсом властей своих стран.

В указе сказано, что российские ценности определены в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, принятых осенью 2022 года.