 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Переселением в Россию заинтересовались более 20 тыс. граждан Латвии

Способами переезда в Россию интересуются более 20 тыс. латвийцев, заявил в интервью «РИА Новости» временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

По его словам, 20 тыс. обращений дипломатам поступило в течение года. Некоторым интересен механизм действия указа президента России Владимира Путина о переселении в страну иностранцев, разделяющих традиционные взгляды.

«В последнее время мы фиксируем резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в нашу страну, реализуемых посольством совместно с представительством МВД России в Риге», — сказал Касаткин.

Прежде возможность переехать в Россию рассматривали лишь несколько тысяч граждан страны, отметил временный поверенный.

Путин поддержал идею упростить переезд иностранцам традиционных взглядов
Политика
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки гражданам, которые разделяют российские традиционные ценности. Согласно документу, иностранцы смогут получать разрешение на временное проживание (ВНЖ) на три месяца вне квоты и без необходимости подтверждать владение русским языком, знание российской истории и законодательства, если они не согласны с идеологическим курсом властей своих стран.

В указе сказано, что российские ценности определены в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, принятых осенью 2022 года.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Как сейчас выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Создатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Кадры с места взрыва в холле московского ЖК «Алые паруса». Видео

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сколько криптотрейдеры потеряли за сутки из-за падения рынка

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Латвия Россия мигранты
Материалы по теме
Путин облегчил переезд иностранцев, «разделяющих российские ценности»
Политика
Путин поддержал идею упростить переезд иностранцам традиционных взглядов
Политика
Захарова заявила, что иностранцы считают россиянок опасно красивыми
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 102,49 (+0,36) Инвестиции, 03 фев, 18:59 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 99,94 (+2,13) Инвестиции, 03 фев, 18:59
Переселением в Россию заинтересовались более 20 тыс. граждан ЛатвииОбщество, 03:39
ЕС изменил обоснование санкций против Абрамовича после решения судаПолитика, 03:16
WSJ узнала о планах Трампа ликвидировать министерство образования СШАПолитика, 03:00
СБУ выдвинула обвинения против Саркисяна за два месяца до его гибелиПолитика, 02:34
Трюдо сообщил, что назначит «царя фентанила» в обмен на отмену пошлин СШАПолитика, 02:16
В МИД России перечислили условия для переговоров с УкраинойПолитика, 02:01
Radio NV назвало сроки визита спецпосланника Трампа Келлога в КиевПолитика, 01:34
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Reuters узнал о возобновлении поставок оружия от США УкраинеПолитика, 01:17
Трамп назначил госсекретаря Рубио главой приостановившего работу USAIDПолитика, 01:03
Карлсен призвал Дворковича уйти в отставку с поста президента FIDEСпорт, 00:37
Рютте решил держать в «тайне» от Путина видение урегулирования на УкраинеПолитика, 00:28
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 00:09
Трамп создал фонд благосостояния США для возможной покупки TikTokЭкономика, 00:07
Игроки Грузии и Узбекистана вошли в топ дорогих трансферов зимыСпорт, 00:05